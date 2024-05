Andreas Muller, il brutto commento sulle figlie: la sua reazione

Gossip. Andreas Muller ha recentemente deciso di rispondere ad alcuni commenti negativi che ha ricevuto nei confronti delle figlie. Scopriamo insieme qual è stata la reazione dell’ex ballerino di “Amici”, il talent show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Al Bano, il dolce annuncio della figlia Jasmine: la reazione è virale

Leggi anche: Caso Iovino, Fedez nel mirino dlla Procura di Milano: cosa rischia

Andreas Muller, la storia d’amore con Veronica Peparini

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono conosciuti all’interno della scuola di “Amici”. Lei insegnante di ballo, lui giovane allievo con il sogno di poter fare della danza una professione. All’epoca, l’ex insegnante di “Amici” era ancora sposata con Fabrizio Prolli, un coreografo con il quale è stata legata per ben quindici anni. Nonostante le numerose speculazioni, Veronica Peparini ha sempre dichiarato che il suo matrimonio fosse già finito molto prima di che Andreas entrasse nella sua vita. Secondo fonti vicine alla coppia, pare che Andreas e Veronica si siano innamorati durante un tour di Claudio Baglioni, per poi uscire ufficialmente allo scoperto nel 2019. “Io l’ho amato prima come allievo, poi con il tempo il sentimento è maturato ed è diventato altro, l’amore che è oggi”, aveva dichiarato Veronica durante un’intervista rilasciata a “Verissimo”. (Continua a leggere dopo la foto)

Andreas Muller e l’annuncio della nascita delle due gemelline

La gravidanza di Veronica Peparini è stata costernata da momenti altalenanti e profonde preoccupazioni. La coppia ha condiviso questo percorso vissuto insieme sui rispettivi profili social. “Stanno per nascere? Dobbiamo andare?”, aveva chiesto Andreas, tra il preoccupato e lo scherzoso, in un video pubblicato su Instagram qualche mese fa. Il 18 marzo 2024, è arrivato l’annuncio ufficiale. “Siete finalmente qui”, così Andreas Muller ha dato il benvenuto alle due figlie avute insieme alla compagna Veronica Peparini. “Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora. Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”, ha scritto il neo papà a corredo del post pubblicato su Instagram.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva