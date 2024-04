Home | “Amici”, tutti in lacrime per l’eliminazione di Gaia e Aurora: le loro prime parole

“Amici”, tutti in lacrime per l’eliminazione di Gaia e Aurora: le loro prime parole – Gaia e Aurora sono state eliminate da «Amici», il talent show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo tutti i dettagli sull’ultima puntata, trasmessa ieri, sabato 20 aprile 2024. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, tutti in lacrime per l’eliminazione di Gaia e Aurora: le loro prime parole

Sabato 20 aprile 2024, alle ore 21.30 è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici 2024 in diretta su Canale 5 con Maria De Filippi. Subito la prima eliminazione tra Sarah e Lil Jolie, al ballottaggio finale sono finiti Mida, Sarah e Aurora, che sostituisce Gaia. A lasciare il programma è stata proprio quest’ultima. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, Gaia e Aurora eliminate: le prime parole

Nel dettaglio Gaia De Martino è stata l’alunna eliminata della quinta puntata di Amici di Maria De Filippi (la settima a uscire) e con lei a ruota anche Aurora Ranvestel, arruolata dalla produzione in qualità di sua sostituta. Quando Maria De Filippi ha annunciato il nome dell’eliminata oltre Gaia ha pianto pure Aurora. “Vi voglio ringraziare con tutto il cuore. Veramente non so come ringraziarvi“, ha detto Gaia.“Mi mancherà molto questo posto“, ha dichiarato nvece Aurora.

