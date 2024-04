“Amici”, cosa accadrà nella quinta puntata e chi esce

Ieri è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici, che andrà in onda domani 20 aprile. Ecco le anticipazioni su ciò che dobbiamo aspettarci di vedere, gli ospiti e l’eliminazione, che saranno ben due.

Amici, cosa accadrà nella quinta puntata

Grazie ad alcune ad alcune indiscrezioni è possibile sapere i dettagli su ciò che accadrà nella quinta puntata del Serale di Amici. La serata si aprirà con la sfida di Lil Jolie e Sarah reduci dalla scorsa puntata in cui il giudice Michele Bravi non sapendo chi scegliere tra le due, ha chiesto un’ulteriore sfida. Lil Jolie canterà “Cercami” di Renato Zero, mentre a Sarah toccherà “Per un’ora d’amore” dei Matia Bazar.

L’ospite musicale della quinta puntata del serale sarà Enrico Nigiotti, in passato ex concorrente del talenti e da poco padre di due gemelli. A far divertire il pubblico invece, sarà Barbara Foria, attrice e comica, che si esibirà con uno dei suoi sketch. (continua dopo la foto)

Le manche

Dopo l’eliminazione iniziale, la puntata riprenderà il suo corso con le consuete sfide a manche. La prima sarà vinta dalla squadra Zerbi-Cele e il ballottaggio sarà tra Sarah, Mida e Aurora. La seconda sarà nuovamente vinta dalla squadra di Rudy e Alessandra Holden vincerà contro Martina, Aurora (che ballerà per la prima volta per Gaia) avrà la meglio su Holden e Petit si aggiudicherà la vittoria contro Aurora. Gli Zerbi-Cele sfideranno nuovamente i CuccaLo e avranno la meglio anche nella terza e ultima manche della serata: Dustin vincerà contro Sarah, Sofia avrà la meglio su Petit e Marisol si aggiudicherà la vittoria contro Sofia. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)