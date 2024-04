“Amici”, nuovo infortunio choc: l’incidente durante la registrazione

La puntata di Amici che andrà in onda domani sera è stata registrata ieri 18 aprile e ha visto in questo caso due eliminazioni: quella data dal ballottaggio fra Lil Jolie e Sarah Toscano, “ereditato” dalla puntata di sabato 13 e quella data dal ballottaggio finale di questa puntata. Stando ad alcune anticipazioni, un nuovo infortunio si è verificato durante un’esibizione.

Anticipazioni puntata di sabato 20 aprile

L’ultima puntata del serale di Amici si era conclusa con le due concorrenti finite al ballottaggio: Lil Jolie e Sarah. Le ragazze sono state richiamate in studio e nessuna delle due è stata eliminata. Quindi sabato 20 aprile, Maria De Filippi aprirà il programma diversamente, senza partire dalla consueta sfida a squadre, ma dall’esibizione mancata fra le due artiste ancora in gara.

L’ospite musicale della quinta puntata del serale sarà Enrico Nigiotti, in passato ex concorrente del talenti e da poco padre di due gemelli. A far divertire il pubblico invece, sarà Barbara Foria, attrice e comica, che si esibirà con uno dei suoi sketch. Durante le registrazioni, però non sono mancati gli imprevisti e una delle allieve si è infortunata. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)