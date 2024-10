“Amici”, che fine ha fatto Dennis Fantina: ecco cosa fa oggi per vivere. Il cantante della prima edizione del programma di Maria De Filippi tira le somme della sua carriera dopo il sogno della vittoria. Il suo percorso è infatti stato segnato da alcuni ostacoli inaspettati che lo hanno portato a dover riprogrammare la sua vita e, in alcuni casi, scendere a compromessi. Ecco cosa fa Fantina 23 anni dopo l’esperienza ad “Amici”. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Amici”, 24 anni alla scoperta dei talenti

In più di 20 anni, la scuola di "Amici di Maria De Filippi" ha lanciato molte carriere, aprendo le porte del mondo dello spettacolo a nomi quali Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa e Irama solo per citarne qualcuno. Tuttavia, non per tutti i vincitori del programma il successo è stato assicurato dopo l'uscita dal talent e c'è di si è dovuto rimboccare le maniche per guadagnarsi un posto nello showbiz. È il caso del primissimo vincitore dello show, Dennis Fantina, che riuscì a portare a casa la coppa nel lontano 2001 acquisendo di colpo tantissima notorietà. L'allora giovanissimo cantante capì subito che la vittoria fosse "qualcosa di davvero grande", ma non poteva sapere cosa sarebbe successo dopo.

Dennis Fantina, la vittoria ad “Amici”

All’epoca della partecipazione di Dennis Fantina, il programma non si chiamava ancora “Amici“, ma “Saranno Famosi“. Il nome venne cambiato a metà della seconda edizione per motivi di diritti d’autore, poiché era legato all’omonimo film e alla famosa serie televisiva. Tuttavia, il format mantenne lo stesso concept ovvero quello di dare la possibilità a giovanissimi talenti di imparare e farsi conoscere, attraverso lo schermo, nel panorama artistico italiano. Una possibilità unica che continua ad attrarre tantissimi giovani, allora come oggi. Per Dennis Fantina, tuttavia, la fama e la notorietà guadagnate ad “Amici” lo hanno portato presto a scontrarsi con il rovescio della medaglia.

