Amici, addio allo storico volto del programma: chi prende il suo posto – È difficile anche solo immaginarlo, del resto il suo nome è legato a doppio nodo alla storia del programma di Canale 5. Eppure Alessandra Celentano potrebbe dover lasciare il suo posto ad Amici, e a dirla tutta potrebbe già esserci una sostituta. Il rumor si è fatto insistente negli ultimi tempi per via di ripetuti diverbi dell’insegnante con allievi e colleghi. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Amici 23”, dove abbiamo già visto Marisol Castellanos

Leggi anche: “Amici”, la straziante notizia: la ballerina colpita da un terribile lutto

“Amici”, a rischio uno storico volto: chi potrebbe prendere il suo posto

La storia di Alessandra Celentano ad Amici è giunta alla fine? Di recente la maestra di danza classica ha attaccato il ballerino Christian, allievo di Raimondo Todaro. Le battute e le dure critiche hanno suscitato durante la puntata anche la reazione di Elena D’Amario, ballerina e coreografa del programma, che si è espressa in difesa del giovane discutendo con la Celentano. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Amici”, la confessione di Maria De Filippi lascia di sasso: “Ero disperata”

Leggi anche: Amici, il noto cantante ha fatto coming out: chi è il suo compagno

Alessandra Celentano verso l’addio ad “Amici”? Il retroscena

«Quello che sta dicendo la maestra Celentano, riporta “Nuovo Tv”, non è conforme alla realtà. Lei ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e anche nei confronti del lavoro degli altri». Tuttavia, la ballerina ha anche criticato i modi della professoressa: «Lei innesca la tecnica trattore, passa sopra agli altri per non farli parlare». La risposta piccata della Celentano è arrivata immediatamente: «Mi dispiace se ti senti ferita, ma questo è quello che penso. Tu asserisci cose che non stanno né in cielo né in terra. E comunque non mi interessa discutere con te, non siamo nemmeno colleghe, tu fai un altro mestiere». Il botta e risposta è continuato con la D’Amario che ha messo a tacere la Celentano: «Chi tanto sa, tace; chi sa, parla pochino; chi sa pochino, tanto parla; chi nulla sa, vuole insegnare; chi tutto sa, insegna». A prendere le difese della ballerina anche Lorella Cuccarini, che in passato ha avuto qualche scontro con la Celentano, e Rossella Brescia. (continua a leggere dopo le foto)

Alessandra Celentano potrebbe essere rimpiazzata proprio da Elena D’Amario

Secondo il retroscena uscito su “Nuovo Tv”, Maria De Filippi sembra essere stanca dei modi di Alessandra Celentano. Stando a quanto riferisce il settimanale la conduttrice potrebbe decidere di cambiare. Una volta, ricorda Nuovo Tv, Maria le ha detto: «Non sai rapportarti con i ragazzi, sei proprio scema. Se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel sedere». E chi potrebbe mai sostituire Alessandra Celentano? Proprio Elena D’Amario, che nel 2009 ha partecipato al talent e che poi ha lavorato nella Parsons Dance Company e nel corpo di ballo del Broadway Dance Center di New York. Insomma un curriculum di tutto rispetto…