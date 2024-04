Nella puntata di ieri sera del serale di “Amici” 23 è stata eliminata Sofia. La ballerina ha perso al ballottaggio con Holden, primo a salvarsi, e Martina. La reazione dell’allieva della scuola di “Amici” ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua…)

“Amici” 23, il riassunto della puntata di ieri

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale della ventitreesima edizione di “Amici”, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Come sempre ci sono state tre manche, ma una sola eliminazione. Nella prima manche ha perso la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed è andato Holden al ballottaggio. Nella seconda manche ha perso la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ed è andata Sofia al ballottaggio. Nella terza manche ha perso la squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli ed è andata Martina al ballottaggio. A notte inoltrata, quando gli allievi erano tornati in casetta, Maria De Filippi ha annunciato chi è stato eliminato. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)