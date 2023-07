Home » L’amata cantante italiana non sta bene: altro ricovero per lei

L’amata cantante solo due settimane fa ha subito un intervento molto delicato. Adesso però, a quanto pare, ha avuto una ricaduta. Per lei è stato necessario un nuovo ricovero in ospedale. I fan sono in apprensione per le sue condizioni di salute. C’è lo spettro di una nuova operazione, che non sappiamo se la cantante sia in grado di sopportare psicologicamente. (Continua…)

La cantante ricoverata in ospedale

A distanza di circa due settimane dall’intervento d’urgenza, la cantante italiana è stata ricoverata nuovamente in ospedale. È probabile che abbia avuto una ricaduta e per questo è stato necessario il ricovero nella struttura ospedaliera. I fan adesso sono in apprensione per le sue condizioni di salute, che ultimamente sono assai instabili. C’è l’ombra, infatti, di una nuova operazione, che sarebbe sicuramente dannosa da un punto di vista psicologico per la cantante. Quando l’incubo sembrava terminato, l’artista è ripiombata nuovamente nell’oblio. (Continua…)

Fiordaliso come sta

La nota cantante Fiordaliso è stata ricoverata nuovamente in ospedale. Due settimane fa è stata operata d’urgenza a causa di una peritonite, un’infiammazione che riveste i visceri e la cavità addominale, dovuta solitamente ad una contaminazione batterica. Quando tutto sembrava finito, probabilmente la cantante ha avuto una ricaduta ed è stata costretta al nuovo ricovero in ospedale. Fiordaliso ha condiviso una foto che la ritrae su un lettino d’ospedale ed ha scritto: “Sono di nuovo al pronto soccorso, ho avuto una ricaduta, mi ricoverano e forse mi rioperano. Andiamo avanti…ne usciremo prima o poi”. (Continua…)

La reazione dei fan

I fan di Fiordaliso, come dicevamo, sono in apprensione per le sue condizioni di salute. La cantante è stata ricoverata nuovamente a distanza di due settimane. Sotto al post pubblicato su Instagram sono arrivati centinaia di messaggi. Chi le vuole bene cerca di darle sostegno e affetto. Sono giunti tantissimi messaggi anche da amici e colleghi famosi, come Laura Pausini, Giorgia, Sabrina Salerno, Marco Carta, Milena Miconi e tanti altri ancora.