Hernanes sfotte Allegri, ex centrocampista della Juventus, ha lanciato una pungente frecciata all’ex tecnico bianconero, suscitando discussioni tra i tifosi. Il brasiliano, che ha militato in serie A con le maglie di Lazio, Inter e Juventus e a 39 anni ancora gioca in Italia con l’ASD Sale in Prima Categoria, ha analizzato sui social l’azione del gol di Timothy Weah contro il Torino, orchestrata da Andrea Cambiaso.

Jogador da @juventusfc pode sofrer grave penalização. 👮‍♂️ comete 3 infrações graves. pic.twitter.com/9zzTVoa461 — Hernanes (@hernanes) November 19, 2024

Nel suo video, Hernanes ha utilizzato sarcasmo per esaltare l’incursione di Cambiaso, definendola una violazione delle “regole” di un calcio troppo conservativo. Ha ironizzato su come il giocatore avesse “commesso reati calcistici” nel non optare per passaggi sicuri, scatenando un vivace dibattito.

“Il calciatore della Juventus, Cambiaso, è ricercato dalla Giustizia del calcio e dal Tribunale sportivo per aver commesso tre reati“, ha esordito il brasiliano. “Primo: ha preso palla sotto la sua metà campo senza passarla indietro. Secondo: ha ignorato il compagno a due metri. Terzo: ha proseguito la corsa superando l’intera difesa avversaria. Non si fa, Cambiaso!” Il tono ironico, diretto ma provocatorio, ha trovato terreno fertile tra i tifosi critici nei confronti del gioco spesso prudente di Allegri. (segue dopo la foto)

Il video si conclude con il gol di Weah e con Hernanes che commenta: “Aaah, si può fare, il calcio lo permette. Bravo Cambiaso, io sarò il tuo avvocato se andrai in tribunale!” Un appoggio che sembra sfidare implicitamente lo stile Allegriano, più votato a difendere che a osare. Sebbene i riferimenti siano stati indiretti, molti hanno interpretato le parole del Profeta come una chiara critica al tecnico bianconero, che da anni divide tifosi e opinionisti sul suo approccio tattico.

Hernanes, però, sembra rivolgersi più in generale al calcio italiano, spesso accusato di privilegiare rigidi schemi tattici a discapito della creatività. Questo tema richiama il celebre confronto tra Allegri e Adani, in cui il tecnico difese l’importanza della pratica e del gesto tecnico rispetto alla teoria. Una visione che, ancora oggi, continua a suscitare accesi dibattiti.

