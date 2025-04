Allarme Alcaraz: cosa succede al tennista spagnolo, il ranking può cambiare

Carlos Alcaraz, protagonista annunciato del Masters 1000 di Madrid, sarebbe sul punto di rinunciare al torneo. Reduce da una sconfitta sorprendente a Barcellona contro Holger Rune, il giovane fenomeno spagnolo ha lasciato intendere che il problema fisico sorto proprio durante la finale potrebbe costringerlo al forfait.

Alcaraz, rischio forfait a Madrid? Come cambierebbe il ranking https://t.co/rYDt7eOMkP — Cagliari Live Magazine (@cagliarilivemag) April 23, 2025

E così, nel giorno in cui esce la sua docuserie targata Netflix – Carlos Alcaraz: a mi manera – il centro dell’attenzione si sposta sulla sua condizione. Alla presentazione della serie, il tennista non ha sciolto i dubbi sulla sua presenza a Madrid. “Ha spiegato: “Ho fatto alcuni esami“, ha spiegato Carlos. “Vedremo cosa diranno i risultati. Io fisicamente mi sento bene. Sono abituato a giocare con il dolore, spero di potermi godere Madrid”.

L’eventuale assenza di Alcaraz potrebbe avere conseguenze importanti anche sulla classifica ATP. Al momento, lo spagnolo è scivolato al terzo posto, superato da Alexander Zverev, grazie al successo del tedesco a Monaco di Baviera e alla contemporanea sconfitta del murciano a Barcellona. Ora Zverev è a quota 7995 punti, mentre Alcaraz è fermo a 7860, con un divario di 135 punti.

Madrid, però, rappresenta un’occasione ghiotta: lo scorso anno Alcaraz non aveva partecipato al torneo per un infortunio al gomito, quindi non ha punti da difendere. Con una buona prestazione potrebbe riprendersi il secondo posto e provare ad accorciare le distanze da Jannik Sinner. Ma se fosse costretto a ritiro, Zverev – che a sua volta difende solo 100 punti a Madrid – avrebbe l’opportunità di allungare ulteriormente.

Alcaraz in forse a Madrid, cosa succederebbe al ranking Atp

Dopo il trionfo a Montecarlo, sembrava che Alcaraz fosse pronto a dominare la stagione sulla terra rossa. E invece il suo cammino si è subito complicato. Non solo per a sconfitta con Rune, che è pur sempre arrivata in una finale, ma per le condizioni fisiche non ottimali che mettono in dubbio la sua presenza a Madrid. Il rischio è che un momento favorevole si trasformi nel suo contrario.

Saltare Madrid significherebbe rinunciare a un’occasione con tanti significati. Non solo punti, ma la possibilità di imporsi sulla terra di casa e di mettere pressione a Sinner. Ma in caso di stop, sarebbe Zverev il rivale da tenere d’occhio. Se Alcaraz vuole restare attaccato ai primi deve esserci. Ma a decidere il suo destino saranno i risultati degli esami.

Leggi anche: