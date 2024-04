“Non ci sono parole per il nostro dolore”: Alfonso muore così a soli 43 anni

Alfonso Iovane è morto all’improvviso all’età di 43 anni. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. “Questa notte è venuto a mancare il nostro amico e collega Alfonso Iovane. Un ragazzo sempre gentile e mai una parola fuori posto, non ci sono parole per esprimere il nostro dolore. Ci stringiamo alla sua compagna e alla sua famiglia in questo momento di grandissimo dolore”, scrive l’associazione per cui lavorava come volontario. (Continua…)

Alfonso Iovane morto a 43 anni

È morto all’età di 43 anni Alfonso Iovane. La sua scomparsa è stata improvvisa ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno si sarebbe mai aspettato di ricevere una notizia così brutta. Alfonso era stimato da tutti, sia come uomo che come lavoratore. L’associazione per cui lavorava come volontario, infatti, lo ricorda con parole di elogio: “Un ragazzo sempre gentile e mai una parola fuori posto“. Il funerale non è stato ancora fissato. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)