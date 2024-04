In una recente intervista Loredana Lecciso ha svelato di essere stata contatta per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda con la prima puntata ieri 8 aprile, per restare accanto ad Al Bano. Ha inoltre rivelato che l’artista le ha chiesto di sposarla ma la sua risposta è stata sorprendente.

Loredana Lecciso rifiuta L’Isola per Al Bano

“Ho detto no all’Isola dei famosi per restare con Al Bano.” Lo confessa Loredana Lecciso a Monica Setta, ospite di Storie di donne al bivio nella puntata di sabato 14 aprile, alle 13 su Rai 2. Loredana è stata contattata per essere una naufraga della nuova edizione del reality condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. A quattordici anni dalla sua prima Isola, la Lecciso ci ha pensato su: “Sarebbe stato forse il momento ideale, ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante.” Poi la showgirl ha svelato che Al Bano le ha chiesto di sposarlo, ma la sua risposta non è stato un “Sì”. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)