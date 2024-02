Al Bano è stato ospite di “Verissimo”, programma televisivo condotto da Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista, il cantante si è lasciato andare ad un annuncio strappalacrime su Ylenia Carrisi, scomparsa a New Orleans il 6 gennaio 1994. Le sue parole hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. (Continua…)

Leggi anche: Al Bano e Romina Power, ecco chi è l’uomo dietro il loro divorzio: il nome è pesantissimo

Leggi anche: Al Bano Carrisi, la triste confessione sulla figlia Ylenia

La scomparsa di Ylenia Carrisi

La scomparsa di Ylenia Carrisi è avvenuta tra la fine del 1993 e l’inizio del 1994 a New Orleans, dove la figlia di Al Bano e Romina Power si era trasferita da poco. La giovane si trovava al LeDale Hotel in compagnia di Alexander Masakela, trombettista di strada ritenuto da tutti un guru e con precedenti per molestie e droga. Ylenia Carrisi fu vista per l’ultima volta in hotel il 6 gennaio 1994 e la titolare dell’albergo dichiarò che la ragazza era uscita verso mezzogiorno e non era più tornata. Da quel giorno non è stata mai più ritrovata. La famiglia ancora oggi non riesce a farsene una ragione, soprattutto la mamma, che per anni ha sperato di ritrovare la figlia sana e salva. (Continua…)

Leggi anche: Al Bano, la confessione da brividi sulla figlia Ylenia: ecco perché è andata via

Leggi anche: Al Bano Carrisi, siluro contro l’ex moglie Romina: nessuno se lo aspettava

Al Bano, l’annuncio sulla figlia Ylenia

Il cantante Al Bano è stato ospite di “Verissimo” ed è tornato sulla sparizione della figlia, dichiarando: “Con Ylenia se ne è andata via una parte della mia vita. Ho ancora un blocco, non riesco a parlarne perché quando sento il suo nome ho i brividi lungo tutto il corpo. Sono passati 30 anni dall’ultima chiamata e sento sempre un vuoto nel cuore. Ho sbagliato con lei perché quando mi ha detto che voleva andare in Belise per scrivere un libro sugli homeless avrei dovuto fermarla, ma lei era maggiorenne. Ho espresso la mia voglia di dirle di “no”, ma lei non voleva sentire ragioni. Lei è una figlia eccezionale, mi manca tanto. Il destino ha voluto che io avessi altri figli, ma nessuno di loro riempirà mai il vuoto lasciato da Ylenia“. Il cantante poi ha aggiunto “so dov’è”, toccandosi il cuore e facendo riferimento al cielo. (Continua…)

Le scuse ai figli

Nel corso dell’intervista a “Verissimo”, Al Bano ha detto a Silvia Toffanin di dovere delle scuse alle figlie e a Romina Carrisi per non essere stato presente come avrebbe voluto nelle loro vite. In particolare alla figlia Romina ha detto: “Scusa e grazie perché mi hai regalato dei momenti incredibili. Da quando sei mamma sei cambiata, in positivo“.