Ag. Lautaro Martinez: “Rinnoverà con l’Inter”

Lautaro Martinez è sempre più uno dei giocatori più influenti nella storia dell’Inter: l’attaccante argentino, che ha realizzato 9 gol in 7 partite di Serie A, è il capocannoniere del campionato e il capitano dei nerazzurri. Il suo futuro, però, è sempre oggetto di voci e speculazioni, soprattutto dopo il cambio di proprietà dell’Inter e le difficoltà economiche in cui riversa il club.

Leggi anche: Serie A: il Milan aggancia l’Inter, risale la Lazio

Leggi anche: Salernitana-Inter 0-4: Lautaro show, entra e ne fa quattro

Per fare chiarezza sulla situazione è intervenuto l’agente del Toro, Alejandro Camano, che ha rilasciato diverse dichiarazioni ai media italiani smentendo di fatto ogni ipotesi di cessione del proprio assistito confermando la volontà di rinnovare il contratto con l’Inter, che scade nel 2026. (CONTONUA DOPO LA FOTO)

Lautaro Martinez in Salernitana-Inter. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

Le parole dell’agente

“Lautaro è felice, si trova esattamente nel posto in cui vuole stare e con un progetto molto ambizioso – ha detto Camano a Fcinter1908 -. Ha un rapporto spettacolare con i suoi compagni e con lo staff ed è molto felice anche per quanto riguarda la sua vita privata, con una famiglia stupenda. Rinnovo? Ci lavoreremo con l’Inter, ma posso confermare che ama il club e che non vuole lasciarlo”.

Camano ha anche rivelato che Lautaro ha ricevuto diverse proposte da altri paesi, tra cui l’Arabia Saudita, ma che ha sempre rifiutato per amore dell’Inter. L’agente ha poi elogiato il progetto nerazzurro, che nella passata stagione ha spinto la squadra di Simone Inzaghi addirittura a giocarsi a viso aperto la Champions League perdendo la gloria eterna solo all’ultimo passo.