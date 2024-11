“Affari tuoi”, il caso su Stefano e le vincite troppo alte: parla l’esperto di statistica

Ogni sera su Rai 1 Stefano De Martino conduce Affari tuoi: 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidano la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro. Da inizio stagione le vincite durante il famoso gioco dei pacchi sono state davvaero molto altre, a tal punto da sollevare dei dubbi nei telespettatori del programma, i quali si sono chiesti come tutto questo sia possibile. A dare loro una risposta è stato Antonio Ricci, che a Striscia la Notizia ha chiamato un esperto di statistica, il quale ha analizzato l’andamento delle vincite del programma di Rai 1, realizzando un servizio per il tg satirico. (Continua a leggere dopo le foto)

“Affari tuoi”, vincite troppo alte? Parla l’esperto di statistica

Lo socntro tra Striscia la Notizia e Affari tuoi, il game show di rai condotto da Stefano De Martino, procede senza sosta da anni. Come è ovvio a tutti, quest’anno i concorrenti del gioco dei pacchi si sono portati spesso a casa dei montepremi molto altri, un fatto che ha scatenato qualche dubbio sia nel pubblico del programma che in Antonio Ricci. Il papà di Striscia la Notizia ha così deciso di chiamare un esperto di statistica, il professore dell’Università di Macerata Vincenzo Mauro, che ha analizzato l’andamento delle vincite del programma di Rai 1, realizzando un servizio per il tg satirico. Come riportato da Biccy, Vincenzo Mauro ha affermato: “La sequenza di pacchi ricchi che ho osservato nel 2024 accade una volta ogni 100.000 anni. Vi faccio un esempio: sedersi a caso allo stadio di San Siro e azzeccare il posto del biglietto che hai in tasca è più probabile di quello che ho osservato quest’anno. Non è un caso: i numeri mandano un messaggio rigoroso“.

