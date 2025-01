L’episodio di “Affari Tuoi” trasmesso su Rai 1 martedì 14 gennaio ha spiazzato il pubblico con un “coup de théâtre” del conduttore Stefano De Martino. Il ballerino campano, infatti, ha movimentato il gioco con uno dei suoi show rendendosi protagonista di uno spoiler clamoroso e inaspettato sull’esito della partita in corso. Ma vediamo nel dettaglio come è andata. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Affari tuoi”, la puntata di ieri sera

Il protagonista della puntata di “Affari tuoi” andata in onda ieri era il pacchista Michele della Lombardia, accompagnato dalla moglie Leda. “Ho 4 figli, sono architetto a tempo pieno e anni fa ho tamponato con la moto una macchina, l’ho accarezzata… È scesa la proprietaria ed è stato un colpo di fulmine! Poi abbiamo iniziato a messaggiare e sono nati i nostri figli“, ha raccontato il concorrente.

"Mi ha rovinato la macchina!" ha continuato la moglie dando l'asisst al conduttore per una battuta: "Prima ti ha rovinato la macchina, poi la vita!" ha ironizzato De Martino. Finite le presentazioni, arriva il momento di mettersi in gioco e Michele appare determinato nella sua sfida con il Dottore. La partita inizia bene perché durante la prima tripletta il concorrente trova solo pacchi blu. Tuttavia, le sorti di gioco hanno iniziato presto a cambiare.

La partita prende una brutta piega, De Martino sdrammatizza

Durante la serata, Michele ha perso quasi tutti i pacchi contenenti le cifre importanti (“Avete un’attrazione per i pacchi rossi” ha sdrammatizzato il conduttore) finendo poi al momento della Regione Fortunata. La prima scelta, da 100mila euro, è caduta sulla Basilicata, ma purtroppo non si è rivelata quella giusta. Al secondo giro, per 50mila euro, la coppia ha optato per il Piemonte. Proprio durante questi attimi di tensione, Stefano De Martino ha fatto uno spoiler del tutto inaspettato coinvolgendo il pubblico come mai aveva fatto prima.

