La stagione della terra rossa è alle porte: il calendario tennistico entra nel vivo con uno dei periodi più amati dai grandi tennisti. I prossimi mesi vedranno prendere vita alcuni dei tornei più celebri del circuito: su tutti spicca il Roland Garros, ma non bisogna dimenticare Masters di grande prestigio come Madrid, Roma e sopratutto Monte Carlo, che comincia proprio questo weekend.

La storia del Masters 1000 di Monte Carlo

Il Monte Carlo Masters nasce nel 1897, e ciò lo rende uno dei tornei più antichi e prestigiosi in assoluto. Sin da subito, grazie alla sua cornice incredibile e alla sua atmosfera elegante, diventa un must per i tennisti di tutto il mondo: Il torneo si disputa presso il Monte-Carlo Country Club, situato a Roquebrune-Cap-Martin, al confine con Monaco. Nel 1969 entra nella cosiddetta era Open.

Sono stati tantissimi i grandi tennisti a partecipare al Monte Carlo Masters. Tra questi, coloro che lo hanno vinto più volte sono:

Rafael Nadal, 11 titoli.

Reggie Doherty, 6 titoli.

Anthony Wilding, 5 titoli.

Laurence Doherty, 4 titoli.

Come è noto, Rafael Nadal è considerato il più grande tennista di sempre sulla terra rossa. Monte Carlo è stato uno dei suoi migliori terreni di caccia, che ha dominato per 8 anni consecutivi (2005-2012) e poi di nuovo per tre (2016-2018). Una particolare curiosità relativa a questo torneo è che per i primi 10 anni è stato vinto dai fratelli Reggie e Laurence Doherty, che si sono alternati in un vero e proprio duopolio.

Quando si gioca il torneo nel 2025

Il Monte Carlo Masters comincia questo weekend, precisamente il 6 aprile, e si conclude il prossimo, co la finale prevista per il 13. ll torneo, che sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per tutta la sua durata, è così articolato:

Domenica 6 aprile : qualificazioni turno 1

: qualificazioni turno 1 Lunedì 7 aprile: primo turno (a partire dalle ore 11:00)

Martedì 8 aprile: primo e secondo turno (a partire dalle ore 11:00)

Mercoledì 9 aprile: secondo e terzo turno (a partire dalle ore 11:00)

Giovedì 10 aprile: terzo turno (a partire dalle ore 11:00)

Venerdì 11 aprile: quarti di finale (a partire dalle ore 11:00)

Sabato 12 aprile: prima semifinale (non prima delle ore 13:30) e seconda (non prima delle ore 15:30)

Domenica 13 aprile: finale (non prima delle ore 15:00)

I favoriti per l’edizione 2025

Monte Carlo, come tutti i grandi Masters, ospiterà moltissimi big, tra cui diversi provenienti dalla top 10 mondiale: non ci sarà il numero 1, Jannik Sinner, ma potremo ammirare il secondo in classifica, Alexander Zverev, e il terzo, Carlos Alcaraz. Proseguendo con il ranking, troviamo Taylor Fritz, Novak Djokovic, Casper Ruud, Jack Draper, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Alex De Minaur, Daniil Medvedev e Holger Rune.

I favoriti sono senz’altro Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, che però arrivano da un periodo piuttosto avaro di soddisfazioni e che li ha visti protagonisti di performance non all’altezza del loro status. Il grande hype che solo questo torneo sa regalare, comunque, potrebbero farli tornare al loro meglio.

Gli outsider da tenere d’occhio

Dove ci sono dei favoriti, ci sono anche degli ousider: tra questi c’è il nostro Lorenzo Musetti, che sta salendo i ranking del tennis mondiale ed è pronto a dare prova del suo grande talento entrando a Monte Carlo come testa di serie numero 14. Attenzione anche a Ben Shelton e Arthur Fils.

Monte Carlo, del resto, è stato teatro di alcuni tra i più incredibili upset della storia del tennis, per cui è lecito aspettarsi una sorpresa. Tra i match finiti in modo incredibile, ricordiamo:

Fabio Fognini che batte Rafael Nadal (2019) . Uno degli upset più clamorosi, con il tennista italia che batte il re assoluto Nadal in semifinale, interrompendo la streak di 18 vittorie consecutive del maiorchino nel torneo. Fognini andrà poi a vincere il torneo, diventando il primo italiano a trionfare in un Masters 1000.

. Uno degli upset più clamorosi, con il tennista italia che batte il re assoluto Nadal in semifinale, interrompendo la streak di 18 vittorie consecutive del maiorchino nel torneo. Fognini andrà poi a vincere il torneo, diventando il primo italiano a trionfare in un Masters 1000. Albert Ramos-Viñolas che elimina Andy Murray (2017) . Il numero 1 del mondo viene eliminato agli ottavi di finale dallo spagnolo Ramos-Viñolas, allora numero 24 del ranking.

. Il numero 1 del mondo viene eliminato agli ottavi di finale dallo spagnolo Ramos-Viñolas, allora numero 24 del ranking. Stan Wawrinka che sconfigge Roger Federer (2009) : In un derby tutto svizzero, Wawrinka btte il connazionale Federer agli ottavi di finale.

: In un derby tutto svizzero, Wawrinka btte il connazionale Federer agli ottavi di finale. Cedric Pioline che batte Pete Sampras (1998) : Il francese Pioline elimina il numero 1 del mondo Sampras, largamente favorito.

: Il francese Pioline elimina il numero 1 del mondo Sampras, largamente favorito. Alberto Mancini che trionfa nel 1989: L’argentino, allora relativamente sconosciuto, sconfigge Boris Becker in semifinale e Ivan Lendl in finale, battendo due dei più grandi campioni dell’epoca.

Italiani in gara: chi ci rappresenta a Monte Carlo?

C’è anche tanta Italia a Monte Carlo, un dato che non sorprende per via dello storico amore che lega il nostro tennis alla terra rossa. Tuttavia l’ azzurro più forte, Jannik Sinner, non ci sarà per via della squalifica da scontare e che dovrebbe permettergli di tornare sul campo per gli Internazionali di Roma. Ma l’Italia sarà comunque ben rappresentata, con 6 tennisti al nastro di partenza: si tratta di Musetti, che è testa di serie e perciò oggetto di un maggior carico di aspettative, Arnaldi, Berrettini, Sonego, Cobolli e Fognini, che partecipa con la Wild Card.

Leggi anche