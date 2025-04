“Affari Tuoi”, perché esce sempre il pacco numero 13: il sospetto

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 4 aprile 2025 su Rai 1, condotta da un sempre brillante Stefano De Martino, il pubblico ha assistito a una partita ricca di momenti teneri, bellezza e – come spesso accade – qualche discussione social. A rappresentare la Regione Campania è stata Daniela, odontoiatra di Salerno che lavora a Castellammare di Stabia, accompagnata dalla sorella Giulia, anche lei dentista. Una coppia affiatatissima, legata non solo dal lavoro ma anche da un’evidente complicità familiare, che ha conquistato il pubblico fin dai primi minuti. Alcuni però hanno notato un dettaglio strano: è uscito di nuovo il numero 13. Per quale motivo? Ed ecco che spunta un sospetto. (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, i social impazziscono per le sorelle campane

Le due sorelle si sono presentate con il sorriso e tanta energia positiva. “Siamo molto legate, lavoriamo insieme e siamo anche grandi amiche”, ha detto Daniela. Non è mancata la sorpresa più dolce: la figlia di Daniela, una splendida bambina, è stata mostrata in studio, suscitando la commozione generale. Oltre alla partita in sé, a colpire i telespettatori è stato l’aspetto delle concorrenti. Sui social, si sono moltiplicati i commenti sulla bellezza delle due sorelle: “Ma come fanno tutte le ragazze campane a essere così belle?”, ha scritto un utente. “Ai casting di Affari Tuoi ci vanno solo modelle?”, si legge ancora. (Continua dopo le foto)

L’enoteca di Andrea e la pastiera di Thanat

Non solo le sorelle campane. A far parlare di sé è stato anche il nuovo pacchista della Regione Toscana, Andrea, un enotecario fiorentino che ha fatto il suo debutto con simpatia e savoir-faire. “Porto un po’ di vino e toscanità in trasmissione”, ha scherzato, diventando subito uno dei volti più amati della serata. Immancabile poi la tradizionale specialità regionale: Thanat, il pacchista storico del programma, ha portato in studio una deliziosa pastiera napoletana, in omaggio alla Campania. Un gesto che ha scaldato il cuore delle concorrenti e degli spettatori, specie in vista delle festività pasquali.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva