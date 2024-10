“Affari tuoi”, partita record di Francesca: “Nessuno immaginava questo finale”

Affari tuoi è un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell’access prime time. Il programma è basato sul format olandese Deal or No Deal, prodotto da Endemol. Alla guida del programma c’è Stefano De Martino, l’ex volto noto di Amici di Maria De Filippi. Partita dei record quella di Francesca e Simone ad Affari Tuoi di mercoledì 16 ottobre. (Continua a leggere dopo le foto)

“Affari tuoi”, partita record di Francesca: cos’è successo

La protagonista della puntata di Affari Tuoi di mercoledì 16 ottobre 2024 è stata la Regione Puglia rappresentata da Francesca. Da Locorotondo (Bari), lavora nella sartoria familiare ed è sposata con Simone che l’ha accompagnata in studio: “Stiamo insieme da 19 anni. Ci siamo conosciuti quando lui viveva a Modena, avevamo degli amici in comune. Ci siamo incontrati per la prima volta sul pullman, poi si trasferì e me lo trovai in classe. L’amore è nato tra i banchi di scuola”. La partita di Francesca è partita con l’eliminazione di cinque pacchi blu, l’ultima chiamata, invece, ha svelato 300mila euro. La prima chiamata dal dottore si è conclusa con l’offerta di 30mila euro e la concorrente, rivolgendosi al marito, ha scherzato: “Non so perché l’ho portato con me, lui accetterebbe già questa cifra e andremmo subito a casa. La prima cifra si rifiuta”. L’assegno è stato così tritato.

