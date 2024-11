“Affari tuoi”, il pacchista della Puglia sorprende Stefano: “È uguale!”

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, alla guida di Affari tuoi è subentrato Stefano De Martino che in pochi mesi ha conquistato il pubblico del famoso gioco dei pacchi. Ogni sera 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidano la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro. Ieri sera, 18 Novembre 2024, il concorrente della Puglia ha lasciato Stefano De Martino senza parole. Scopriamo insieme il motivo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Affari tuoi”, il pacchista della Puglia uguale al Dottore: Stefano incredulo

Ieri sera, 18 Novembre 2024, ad Affari tuoi è stato il turno di Erika, dalla Calabria, che ha pescato il pacco numero 9. Farmacista, ora specializzanda per diventare farmacista ospedaliera, è stata accompagnata dalla madre Tiziana. La partita è inziata bene con la concorrente che ha rifiutato la prima offerta del Dottore di 38mila euro. Dopo una serie di scelte particolarmente azzeccate, con tiri che non ha intaccato il podio, Erika ha rifiutato anche l’offerta di 48mila euro del Dottore. Con un solo tiro a disposizione ha preso il pacco da 75 euro. Dopo questo tiro nello studio di Affari tuoi è avvanuto l’inpensabile. Durante la chiamata del dottore, Stefano De Martino si è fermato e ha detto: “Dottore, mi scusi, ho avuto un’illuminazione” e con passo svelto si è avvicinato alla new entry della serata, Pietro, dalla Puglia: “Il nuovo arrivato, mi ricorda qualcuno, mi scusi lei è ottico e non mi indossa gli occhiali? Serena me li presteresti? Li metta, inclini la testa a destra e sorrida. Chi vi ricorda? Il Dottore. Abbiamo il sosia del Dottore, è uguale”.

