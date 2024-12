“Affari Tuoi”, choc a fine puntata: l’insulto alla figliastra di Osvaldo. Ieri sera, mercoledì 11 dicembre, è stato il turno del concorrente dal Trentino Alto Adige, Oswald, di prendere parte al seguitissimo gioco dei pacchi dell’access prime time di Rai 1. L’uomo è riuscito con la sua simpatia a conquistare il favore del pubblico che ha tifato per lui durante tutta la sfida. Tuttavia, a fine puntata sui social si è alimentata un’ondata di astio nei confronti della sua accompagnatrice, la figliastra Chiara. Cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Affari tuoi”, Osvaldo conquista il pubblico

Nella puntata di ieri di “Affari Tuoi” il protagonista è stato un baldanzoso Osvaldo, soprannominato “Non Bevilacqua” dal conduttore Stefano De Martino. Osvaldo, che ha lavorato nel settore degli alimentari fin dai 14 anni ed è ora in pensione, ha raccontato un po’ di sé rivelando di avere due figli, Nicole e Mirko, e due nipotini. In seconde nozze ha sposato la madre di Chiara, la sua figliastra, con la quale ha deciso di partecipare al gioco.(Continua a leggere dopo la foto…)

Il gioco ha inizio, i suggerimenti di Chiara a Osvaldo

Il gioco ha inizio e Osvaldo si destreggia perfettamente tra i pacchi. Poco dopo cominciano ad arrivare le offerte del Dottore tra cui anche la possibilità di un cambio di pacco, che il concorrente accetta. Così il numero 17 viene scambiato con l’11, appartenente alla Basilicata. Osvaldo motiva la scelta cogliendo l’occasione per svelare qualcosa di più del suo vissuto: “L’11 è la data di nascita di mia moglie, e lei mi ha salvato la vita. Per me, mia moglie è tutto e io ci conto”.

La scelta è stata quella giusta: il pacco 17 che aveva scambiato, infatti, conteneva solo 5 euro e Osvaldo acquista ancora più sicurezza. A quel punto, Stefano De Martino ha voluto ulteriormente incoraggiare il concorrente commentando ironicamente: “Io non vorrei essere nei panni del dottore questa sera”. Anche il pubblico è apparso entusiasta delle manovre di gioco di Oswald continuando a fare il tifo per lui ad ogni passo. Peccato che poco dopo la puntata ha preso una piega poco felice.

