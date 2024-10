“Affari Tuoi”, esplode la furia del pubblico: cosa combina il dottore

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, in onda ieri, martedì 1° ottobre 2024, su Rai 1, è mara Mara a sfidare la sorte. La concorrente della Valle D’Aosta è entrata in gioco con il pacco numero 5 affiancata in studio dal padre Andrea, un uomo di 80 con la passione per i viaggi. Insieme hanno un agriturismo in cui coltivano anche le mele. Il loro sogno era quello di pagarsi un viaggio in Australia. Durante la puntata di ieri è andato a segno un tranello messo da parte del Dottore ai danni della concorrente in gioco. A fine puntata, il pubblico è rimasto allibito e se l’è presa con il Dottore: cos’è successo? (Continua dopo le foto)

La partita di Mara ad “Affari Tuoi”

A inizio partita, è sfumata per Mara e il padre la possibilità di vincere 30mila, 100mila e 200mila euro. Il Dottore quindi ha offerto alla concorrente 21mila euro, ma lei ha rifiutato. “Devi sapere che io gioco alla Rebatta, e ho portato come porta fortuna la pallina del ferro”, ha detto la donna per poi svelare un pacco blu, 15mila euro, 50mila e 75mila euro. L’unico pacco rosso rimasto in gioco è quello da 300mila euro. Il Dottore quindi ha offerto un cambio con il 12 della Sardegna, che Mara ha scelto di accettare. “Questo numero l’ho preso solo per una sensazione”, ha spiegato la concorrente. Aprendo il vecchio pacco in loro possesso, la coppia papà-figlia ha trovato prima i 10mila euro e poi due cifre basse. Poi il colpo di scena. (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, l’amara conclusione della partita di Mara

Mara ha rifiutato un’offerta del Dottore. “Papà aveva il sogno di affittare un camioncino e portare tutta la famiglia in giro per l’Australia, e con 21mila euro non ce la facciamo. Rifiuto”, ha detto la concorrente. Poi è uscito anche il pacco da 20mila euro e Mara a questo punto ci ha ripensato. “Un po’ di benzina la mettiamo per andare in Australia, che ne dici papà?”, ha commentato Mara prima di sentire il parere di pacchisti e pubblico. Alla fine della partita, con in gioco un pacco rosso da 300mila euro e 4 pacchi blu, Mara ha deciso di giocare cauta e ha accettato l’offerta di 21mila euro del Dottore. Peccato che nel pacco avesse proprio il massimo del montepremi. Sui social è scoppiato il putiferio.

