Ieri sera, 10 Dicembre 2024, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari tuoi, il famoso gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. La concorrente è stata Eleonora, rappresentante della Toscana, che ha giocato assieme al compagno Yuri. La sua partita non è andata benissimo e sul finale un gesto ha sconvolto anche il coduttore. (Continua a leggere dopo le foto)

“Affari tuoi”, Eleonora sconvolge De Martino: il gesto a fine puntata

La puntata di Affari tuoi di martedì 10 dicembre 2024 si è conclusa nel peggiore dei modi per Eleonora, la concorrente della Toscana, accompagnata dal compagno Yuri. La coppia ha dato il via al gioco scegliendo il pacco numero 19, rifiutando prima 33.000 e poi 17.500 euro. Scelte prese seguendo il consiglio del figlio che avrebbe fatto un disegno “propiziatorio”. Purtroppo, però, quanto detto dal loro bambino non si è rivelato vero e per Eleonora il finale ad Affari tuoi è stato del tutto disastroso. Anche Stefano De Martino è rimasto senza parole.

