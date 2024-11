Home | Addio all’asciugatrice: ecco il trucco giapponese per asciugare il bucato in casa

Addio all’asciugatrice: ecco il trucco giapponese per asciugare il bucato in casa. È possibile affrontare il giorno del bucato in modo Zen? Dal sol levante arrivano alcuni spunti per risolvere le faccende domestiche in modo efficace ed economico anche nei mesi più problematici. (Continua a leggere dopo la foto…)

Arriva il freddo, l’asciugatrice è indispensabile?

Con l’arrivo del freddo, fare il bucato diventa un questione ben più impegnativa, soprattutto a causa della pioggia e dell’umidità, che rallentano l’asciugatura dei panni. In questi casi, l’asciugatrice appare come un grande aiuto, ma considerando i costi elevati di gas ed energia elettrica il suo utilizzo costante può portare a brutte sorprese sulla bolletta. Senza contare che non tutti dispongono dello spazio necessario per introdurre in casa un altro elettrodomestico.

Per fortuna, sembra che ci siano alcuni modi per non dover ricorrere all’asciugatrice. Esistono infatti dei trucchi per accelerare l’asciugatura dei vestiti e facilitare anche la stiratura. Uno di questi è un metodo giapponese davvero curioso e pratico che promette ottimi risultati e, non meno importante, un bel risparmio. Vediamolo nel dettaglio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il metodo giapponese per asciugare rapidamente il bucato

“The Social Post” ha ripreso un’indagine “Superdeporte” sul tema dell’asciugatura dei panni. L’idea è quella di mettere insieme un decalogo per rendere più semplice le faccende domestiche attingendo anche alle tecniche di altre culture. Ottimi spunti arrivano infatti dal Giappone, un luogo che tradizionalmente si distingue per la capacità dei suoi abitanti di modificare gli spazi abitativi per migliorare la propria qualità di vita.

Poche azioni, ben codificate, permettono infatti di non venire sopraffatti dai propri spazi domestici e dalle faccende quotidiane. Andiamo a scoprire nel dettaglio questi trucchetti che vale la pena mettere subito in pratica.

