Ada Alberti, l’oroscopo di Novembre 2024 – Per chi ci crede l’oroscopo di Ada Alberti è un appuntamento imperdibile. L’esperta ha svelato quello che le stelle ci dicono per il mese di novembre, che entrerà tra pochi giorni. La famosa astrologa di Mattino 5 News ha illustrato dettagliatamente le sue previsioni su amore, fortuna e lavoro per le prossime settimane. Non sarà un periodo d’oro per i nati sotto il segno della Vergine e del Cancro, che dovranno far fronte ad alcune difficoltà. Ottime notizie invece in arrivo per la Bilancia. Novembre 2024 segna una svolta anche per i nati sotto il segno dell’Acquario: incontri eccitanti all’orizzonte. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: L’oroscopo di Novembre 2024, la classifica dei segni fortunati

Leggi anche: Cinema in lutto, ci lascia per sempre una grande attrice

Ada Alberti, ecco l’oroscopo di Novembre 2024

Ada Alberti, come riporta tra i tanti siti “Biccy”, ha descritto cosa dicono le stelle per il mese di novembre 2024. La nota astrologa è partita dal primo segno dello Zodiaco: l’Ariete. “Discussioni con il partner e un senso di lontananza forse per gli impegni di lavoro piuttosto importanti per il periodo. Guardate avanti e lasciate alle spalle il passato. Basta con le complicazioni, dovete riuscire a ritrovare quella leggerezza che vi manca da tempo”, ha spiegato Ada Alberti. Poi il Toro: “La prima settimana sarà particolarmente produttiva dal punto di vista professionale per ottenere vantaggi importanti; in parallelo potrebbero esserci delle discussioni con il partner. Scoprirete emozioni nuove, Saturno proteggerà le scelte che farete anche per chi amate, ma dovrete evitare di scialacquare denaro e pensare più a voi stessi”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Neonato trovato morto, nuovo caso choc dopo Chiara Petrolini: cosa si sospetta

Leggi anche: Meteo, che tempo farà per il ponte di Ognissanti: le previsioni di Sottocorona

Ada Alberti, l’oroscopo di novembre 2024: cosa dicono le stelle

Ottime notizie per i Gemelli dal punto di vista economico, non solo: si profila un “periodo favorevole per le relazioni in particolare nei primissimi giorni del mese. Così come accaduto tra marzo e aprile, Giove godereccio nel vostro segno sarà costretto dal plumbeo Saturno a cambiare spesso le carte in tavola, adombrandosi per una strada a volte impossibile da percorrere”. In affanno sarà invece il Cancro: “Qualcosa in famiglia potrebbe generare discussioni, anche con il partner; niente che però non sia recuperabile e sono possibili anche ottime svolte dal punto di vista professionale. Un altro periodo teso in campo professionale, proprio come a maggio, sta per arrivare nel mese di novembre”. I mesi più difficili sono alle spalle per il Leone: “Molto interessanti i prossimi giorni dal punto di vista lavorativo; una grande occasione potrebbe essere da prendere al volo. Grande divertimento anche sul piano sentimentale. In generale il consiglio è di curare le pubbliche relazioni”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva