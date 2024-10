Neonato trovato morto, nuovo caso choc dopo Chiara Petrolini: cosa si sospetta

Il caso di cronaca legato alla figura di Chiara Petrolini ha sconvolto l’Italia intera. La storia di questa ragazza poco più che ventenne che si è sbarazzata di due neonati sotterrandoli nel gianrdino della propria villetta ha sconvolto l’opinione pubblica. Ora questa vicenda sembra essersi ripetuta. Un neonato che era stato partorito in casa è stato trovato morto questa mattina in un’abitazione in provincia di Padova. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Padova, neonato trovato morto: sospetto di infanticidio

Padova, neonato trovato morto: sospetto di infanticidio. Un neonato che era stato partorito in casa è stato trovato morto questa mattina 29 Ottobre 2024 in un’abitazione a Piove di Sacco, in provincia di Padova. La madre, come riporta Leggo, è stata accompagnata all’ospedale di Padova, per le cure mediche e per chiarire la vicenda. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che hanno avvertito i Carabinieri. Il parto era avvenuto in casa, e sulle circostanze del fatto sono in corso gli accertamenti dei militari. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di uno stabile dove si trova un club notturno e un dormitorio femminile. L’allarme ai numeri d’emergenza sarebbe stato dato da un vicino di casa. Sul posto è giunto anche il sostituto procuratore di turno, Sergio Dini, che sta coordinando le indagini e ascoltando testimoni. Una delle ipotesi, scrive il quotidiano Il Gazzettino, è che si tratti di un infanticidio.

