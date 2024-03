Ada Alberti, oroscopo di Aprile 2024: le previsioni per tutti i segni – Che mese di aprile avremo? Per chi crede nelle stelle l’appuntamento con l’oroscopo di Ada Alberti è imperdibile. Scopriamo insieme le previsioni segno per segno. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton, spunta la profezia della chiromante: era tutto scritto

Leggi anche: William e Harry, finisce male dopo la notizia sul cancro di Kate: cosa si sono detti

Ada Alberti, oroscopo di Aprile 2024: le previsioni per tutti i segni

Come riferisce «Biccy» Ada Alberti è un punto di riferimento per chi crede che tutto sia scritto nelle stelle. Cosa dice l’oroscopo di aprile 2024? Partiamo dall’Ariete: “Arriva qualche soldino, ma se dovete realizzare un affare speculativo un po’ strano, un po’ insolito, occhio! Cautela in particolare questo mese perché a Saturno e Nettuno si aggiungerà Marte). Saturno in Pesci pretenderà rigore, sacrificio e soprattutto rettitudine, ma anche la selezione delle amicizie”, le parole dell’astrologa. Toro? “Finalmente Marte è tornato amico, quindi ritorna l’energia, lo slancio, e la possibilità di fare passi avanti anche nella professione. Arriva pure un pizzico di fortuna e perchè no? Anche tanta passione. Siete tra i favoriti del 2014. Saturno continuerà ad occupare i Pesci, segno transitato anche da Nettuno e, con Urano e Giove nel vostro segno, con un pizzico di intuito, una manciata di scaltrezza e tanta energia, avrete modo di afferrare le chance che arriveranno da ogni dove!”. (continua a leggere dopo le foto)

Ada Alberti, oroscopo di Aprile 2024: cosa succede

Buone notizie per i Gemelli: “La possibilità di realizzare qualcosa di nuovo sul piano lavorativo, soprattutto se state aspettando una notizia. Ebbene la possibilità che arrivi è decisamente concreta nei prossimi giorni”. Ada Alberti è passata poi a parlare del Cancro: “Se c’è qualcosa che non va in ufficio, al lavoro, forse è arrivato il momento di parlarne. Magari tra mercoledì e giovedì è bene che esponiate i vostri dubbi e le perplessità e fare una richiesta. Tanta fertilità in amore. Questo infatti è un anno in movimento per l’amore”. In affanno il Leone: “Anche se il periodo non è ancora fantastico, adesso però c’è la possibilità che possiate realizzare qualcosa di nuovo, di diverso, anche un progetto di lavoro. Occhio però all’orgoglio”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva