Sono giorno, dopo lo scoop di Fabrizio Corona, che non si parla altro che dei Ferragnez, o meglio di Chiara Ferragni e Fedez, perchè come tutti ben sanno non sono più una coppia da tempo. Lui avrebbe da sempre un’amante e lei lo avrebbe, invece, tradito con Achille Lauro. In queste ore sarebbe saltato fuori un vecchio video che incastrebbe proprio la Ferragni. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. (Continua a leggere dopo le foto)

Achille Lauro, spunta il video che ‘inguaia’ Chiara Ferragni: cosa c’è sotto

Dopo sei anni di matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è arrivato il divorzio. Il motivo di questa drastica scelta? I tradimenti, o meglio, lui avrebbe un’amante storica da anni e lei lo avrebbe tradito finendo al letto con Achille Lauro. Questa è la versio non ufficiale della fine della storia d’amore tra i Ferragnez fortina in questi giorni dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Tra una chiacchiera e l’altra, in queste ore sarebbe saltato fuori un vecchio video che incastrebbe proprio la Ferragni.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”