Mentre la LBA si prepara ad una nuova ed emozionante stagione, le grandi squadre che prenderanno parte al prossimo campionato stanno limando gli ultimi colpi di mercato per perseguire i propri obiettivi. L’osservata principale, in questo senso, non può che essere la Virtus Bologna, gli attuali campioni in carica. La squadra emiliana si è attivata praticamente da subito sul mercato, conscia di dover sopperire ad addii pesanti come quello di Tornike Shengelia, di Marco Belinelli, di Will Clyburn e di Isaia Cordinier. La rosa della Virtus ha subito una perdita importante in termini di talento, perciò era necessario inserire da subito una serie di innesti di valore per rimanere competitivi sia in Italia che in Europa.

Tra i nomi italiani approdati a Bologna, due sono quelli che hanno destato particolare interesse: Saliou Niang, reduce da una grande annata con l’Aquila Trento e dalla chiamata al Draft NBA 2025, e Abramo Canka. Oggi andiamo ad approfondire quest’ultimo, intrigante profilo.

Abramo Canka: origini e carriera

Abramo Canka nasce a Genova il 18 marzo 2002 da padre senegalese e madre kosovara. Muove i primi passi cestistici nelle realtà locali, prima presso la Tigrotti Don Bosco Sampierdarena e poi per il Tigullio Sport Team di Santa Margherita Ligure, dove milita fino al 2016. In quell’anno compie il primo “grande salto” trasferendosi alla Stella Azzurra Roma, e dopo due anni approda ai Roseto Sharks, che gli permettono di debuttare in Serie A2 a soli 16 anni. Dopo 4 anni trascorsi nella capitale decide di tentare l’avventura estera, andando in Russia: qui firma un contratto con il Lokomotiv Kuban, che poi lo gira in prestito al Nevėžis in Lituania; torna poi per un’ultima stagione al Kuban nel dicembre 2021.

Ad agosto 2022 vola in America, la terra che ogni cestista sogna: si iscrive alla prestigiosa UCLA, dove gioca per tutta la stagione 2022-2023. A maggio di quell’anno decide di trasferirsi a Wake Forest, mentre per la stagione successiva si accasa alla Stetson University. Qui, nella stagione 2024‑25 ha mostrato una crescita significativa e interessante, maturando 8,7 punti, 4,5 rimbalzi, 1,3 assist e 1,0 palle rubate in circa 26 minuti di media.

In concomitanza avvia il proprio percorso nella Nazionale: rappresenta l’Italia a diversi livelli giovanili e prende parte a importanti competizioni, tra cui gli Europei Under 16 e gli Europei Under 20.

Come gioca Abramo Canka?

Profilo di 201 cm per 90 kg, Canka gioca prevalentemente come guardia e ala piccola. Nelle sue varie esperienze ha messo in mostra alcune interessanti qualità sia sul lato offensivo che difensivo del campo. Partiamo dall’attacco: Canka vanta un atletismo di alto livello che gli permette di gestire bene i cambi di ritmo, di penetrare al ferro e sfruttare la propria grande elevazione; a questo abbina una grande coordinazione dei movimenti e una velocità di esecuzione nell’attaccare il canestro. Canka sta migliorando nel suo gioco di transizione, venendo impiegato maggiormente come secondo palleggiatore dando prova di buone letture del gioco e capacità di innescare i compagni. Parliamo comunque di un giocatore da far crescere, soprattutto in fondamentali come il dribbling e il tiro da fuori, non del tutto affidabile.

Per quanto riguarda la difesa, Abramo Canka vanta una grande mobilità e un’ottima rapidità nei movimenti laterali; inoltre, è bravo a leggere le penetrazioni e a posizionarsi correttamente. Quello che più sorprende però è la sua notevole energia, con cui riesce a recuperare palloni ed eventualmente ad attivare contropiedi grazie alla capacità di leggere i movimenti dei compagni.

La Virtus Bologna è la squadra perfetta in cui sviluppare ulteriormente le capacità che vi abbiamo appena raccontato grazie al connubio tra contesto competitivo e necessità di inserire forze fresche e motivate nel proprio organico. Per Canka, all’età di 23 anni, è il momento di lasciare un segno nel campionato italiano e nello scenario europeo, e proprio per questo sarà particolarmente interessante seguirne la campagna in maglia Virtus.