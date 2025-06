Mondo del basket sotto shock: diagnosi terribile per il campione della Virtus Bologna

Il mondo del basket è sotto shock: un grande campione della nostra pallacanestro, che milita nelle file della Virtus Bologna, ha appena ricevuto una diagnosi infausta che mette a rischio la sua carriera e lo costringerà a una battaglia per la vita. Tutti, compagni, società, avversari e familiari si sono subito schierati al suo fianco.

Achille Polonara ha la leucemia mieloide. L'annuncio della Virtus Bologna https://t.co/kAGScWIkaJ — L'HuffPost (@HuffPostItalia) June 16, 2025

La notizia è di quelle che spezzano il fiato: Achille Polonara ha la leucemia. A comunicarlo è stata la Virtus Segafredo Bologna, alla vigilia di Gara-3 della finale Scudetto contro Brescia. Un annuncio che scuote non solo la squadra, ma tutto il basket italiano, già provato un anno fa dalla battaglia del giocatore contro un tumore ai testicoli.

Polonara, 33 anni, ala della Virtus dal 2023, era stato fermato pochi giorni fa per una sospetta mononucleosi. Appena quattro giorni fa aveva rassicurato i tifosi: “Sto molto meglio”. Poi, nuovi accertamenti e l’esito che nessuno avrebbe voluto leggere: leucemia mieloide.

La società lo ha reso noto con un comunicato toccante: “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide”.

Polonara è ora ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, dove ha già iniziato le terapie. La Virtus si stringe intorno al suo guerriero: “Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille e ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione“.

Virtus Bologna, tutti si stringono attorno a Polonara

Anche i tifosi non hanno tardato a far sentire il proprio affetto. “Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!”. Domani sera, a Brescia, la Virtus giocherà per portare a casa uno scudetto che Polonara in carriera non è mai riuscito a conquistare, nonostante finali vissute con Reggio Emilia, Sassari e ora Bologna.

Il canestro più difficile Polonara l’aveva segnato meno di un anno fa. Nel 2023, grazie a un test antidoping, aveva scoperto di avere un tumore ai testicoli. Operato, era tornato in campo il 3 dicembre, meno di due mesi dopo. Oggi, la sfida si ripresenta sotto una forma diversa, feroce, ma Polonara sa come combatterla.

Al suo fianco la moglie Erika e i due figli, Vitoria e Achille jr. Una famiglia unita, che come tutta Bologna non smetterà di ripetergli: “Achi, siamo con te. E stavolta vincerai ancora“.

Leggi anche: