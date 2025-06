Oklahoma colpisce, Indiana cade: la serie è di nuovo in parità

Gli Oklahoma City Thunder confezionano una rimonta magistrale, imponendosi con un netto 111-104 sul parquet di Indianapolis e riportando la serie delle Finals in perfetta parità (2‑2). Grazie a una prestazione sontuosa nel quarto periodo (31‑17), il team di OKC non solo riequilibra la contesa, ma riconquista il fattore campo, issandosi nuovamente in vantaggio.

Gilgeous‑Alexander domina l’ultimo quarto

Protagonista assoluto è l’MVP della Regular Season: Shai Gilgeous‑Alexander infila una performance da incorniciare, firmando 35 punti con il 50 % dal campo e realizzando 10 tiri liberi senza errori. La sua presenza diventa decisiva proprio quando conta, scaldando i Thunder e respingendo gli assalti dei Pacers. Accanto a SGA emerge un altro allenatore silenzioso della vittoria: Alex Caruso, partito dalla panchina, mette a referto 20 punti e incide profondamente sulla differenza più/meno della squadra, coronando una serata memorabile per il roster ospite.

È stata una serata intensa, dove la forza mentale e un quartultimo quarto di grande spessore hanno permesso agli Oklahoma City Thunder di ribaltare le sorti della serie e presentarci una sfida sempre più in bilico. Gara 5 vale una stagione: chi la vincerà, potrà davvero avvicinarsi al traguardo finale.

Prossimi capitoli: gara 5 e oltre

Con il fattore campo nuovamente in mano a Oklahoma City, la sfida si sposta a Gara 5, in programma nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno, con i Thunder pronti a conquistare il primo match‑point per l’anello. Indiana lotterà per rispondere subito, ma i pronostici ora pendono dalla parte dei favoriti della Western Conference.

Leggi anche