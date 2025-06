Milan, un giocatore sempre più vicino: il centrocampo che ha in mente Allegri

Massimiliano Allegri è ormai dentro anima e corpo nel progetto di rinascita del Milan, che vuole cancellare in fretta l’ultima annata deludente. Voluto da Igli Tare e dalla nuova proprietà per riportare subito la squadra ai vertici, il tecnico livornese partecipa a tutte le mosse di mercato. E punta dritto a dare sostanza, carattere e qualità a un centrocampo apparso troppo fragile negli ultimi mesi.

La prima mossa è stata clamorosa: l’arrivo di Luka Modric, frutto di una trattativa-lampo condotta in poche settimane. Ma Allegri non si ferma: tra i nomi in cima alla lista c’è Granit Xhaka, leader del Bayer Leverkusen, ex Arsenal e Borussia Monchengladbach. Lo svizzero, classe 1992, ha un contratto fino al 2028 ma ha già fatto capire di gradire un’ultima sfida di livello in Serie A.

I contatti tra l’entourage di Xhaka e la dirigenza milanista sono proseguiti anche nelle ultime ore. Il Bayer Leverkusen, reduce dall’addio di Xabi Alonso, sta perdendo diversi pezzi pregiati, tra cui Wirtz e Frimpong, e ora anche Xhaka potrebbe aggiungersi alla lista.

Con l’addio di Tijjani Reijnders, approdato al Manchester City, Allegri ha indicato come punto fermo della sua lineqa mediana Youssouf Fofana, che però sarà utilizzato in modo diverso rispetto alle gestioni Fonseca e Conceiçao. Accanto a lui serve un regista d’esperienza, Xhaka appunto, e un giovane di prospettiva.

Il nome in pole è quello di Ardon Jashari, mezzala classe 2003 del Bruges, sul quale Igli Tare sta trattando in prima persona per anticipare la concorrenza di altri club italiani. In alternativa, restano aperte anche le piste Simon Sohm del Parma e Javi Guerra del Valencia.

Sul fronte offensivo, la priorità di Allegri è sempre Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è ritenuto l’uomo giusto per guidare un reparto avanzato che nella scorsa stagione ha spesso peccato di continuità. Il Milan, intanto, valuta anche altre opzioni, ma il pallino del tecnico resta lui. certo la trattativa con la Juventus non si presenta facile, ma il Milan ci proverà.

