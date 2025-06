Home | Il grande colpo del Milan è Luka Modric: il blitz di Tare in Croazia per chiudere

Non è più un sogno né una suggestione: Luka Modric è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. Lo racconta Sky Sport, secondo cui i rossoneri avrebbero impresso un’accelerazione decisiva alla trattativa. La chiusura dell’operazione è attesa nelle prossime 24-48 ore, con il direttore sportivo Igli Tare che ha già raggiunto la Croazia per un blitz decisivo.

Il via libera di Modric: apertura immediata al Milan

Fin dai primi contatti, Modric ha manifestato il proprio gradimento per la destinazione rossonera. La sua storica simpatia per il club milanese non è un mistero, e ora si sta traducendo in un’intesa concreta. Tare ha prima discusso internamente la fattibilità dell’affare e, una volta ricevuto il via libera da tutte le componenti societarie, ha dato il via alla trattativa con l’entourage del giocatore.

I dettagli del contratto

La proposta formulata dal Milan è un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, a fronte di un ingaggio netto di circa 3,5 milioni di euro a stagione. Una volta sistemati gli ultimi dettagli contrattuali, Modric potrà firmare e iniziare la sua nuova avventura in Serie A. La strategia del Milan è stata chiara: prima chiudere l’aspetto economico, poi definire la durata dell’accordo in base anche alle condizioni fisiche del calciatore.

Esperienza e numeri da top player

A settembre Modric compirà 40 anni, ma nonostante l’età resta un profilo di altissimo livello. Nell’ultima stagione al Real Madrid ha collezionato 57 presenze, con una media di 51 minuti a partita e almeno 3 palloni recuperati per gara. Dati che testimoniano la continuità, l’efficacia e l’intelligenza tattica di un centrocampista che potrebbe diventare un leader tecnico e carismatico nello spogliatoio del Milan.

Dove giocherà Modric: l’impatto tattico nel 4-3-3 di Allegri

Nel 4-3-3 immaginato da Massimiliano Allegri per il nuovo Milan, Luka Modric potrebbe rappresentare il perno ideale per portare equilibrio ed esperienza in mezzo al campo. Il tecnico livornese lo vede nel ruolo di mezzala destra, posizione in cui il croato ha spesso brillato anche con Real Madrid e nazionale. La sua capacità di abbassarsi per impostare e allo stesso tempo di inserirsi tra le linee, rende Modric un elemento prezioso sia in fase di costruzione che di finalizzazione.

In alternativa, potrà essere utilizzato come regista basso in una mediana più tecnica, soprattutto contro avversari che concedono il pallino del gioco. La sua presenza al fianco di giovani come Loftus-Cheek o Musah, o di un nuovo innesto fisico (come Rabiot), garantirebbe un mix di tecnica, corsa e intelligenza tattica. Il croato sarebbe anche un riferimento naturale per la crescita dei più giovani, diventando leader tecnico e guida carismatica nello spogliatoio.

