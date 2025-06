LBA, lo scudetto si avvicina: stavolta non riesce la sorpresa (a metà)

LBA, la finale scudetto “a sorpresa” fra Bologna, grande favorita, e la Germani Brescia capace di eliminare la dominatrice della stagione (insieme alla Virtus) Trapani ha svoltato gara 2 e pare avviata verso un epilogo forse già scritto. Dopo una gara 1 combattutissima in cui i lombardi stavano per sorprendere le V nere, la seconda gara si è svolta in modo più lineare.

Bologna non fa sconti: mani sullo scudetto del basket. Brescia sotto 2-0 https://t.co/tugxMk4X5I — Repubblica Sport (@SportRepubblica) June 15, 2025

La Virtus Bologna si è così presa anche gara-2 delle finali Lba e ora è a un solo passo dalla conquista dello scudetto. Alla Segafredo Arena, le Vu Nere battono Brescia 75-65, grazie a una difesa asfissiante e alle giocate di Shengelia e Taylor, decisivi nei momenti caldi. (continua dopo la foto)

Pronti via ed è subito spettacolo: Hackett e Taylor infiammano il palazzetto con triple pesanti, ma Ivanovic e Rivers rispondono tenendo Brescia a contatto. Sotto canestro la Virtus fa valere la fisicità, mentre la Germani si affida alle fiammate di Burnell, miglior realizzatore con 21 punti.

Nel secondo periodo Bologna domina a rimbalzo ma spreca troppo, tirando con percentuali basse (7/26) e mancando l’allungo. Dall’altra parte Brescia pasticcia con troppe palle perse, regalando contropiedi facili che rimettono in ritmo i padroni di casa. Si va all’intervallo con la Virtus avanti di sette punti (39-32).

Nella ripresa la Segafredo Arena continua a spingere. La Virtus mantiene il vantaggio grazie a una difesa ordinata, ma Brescia non molla: nel terzo quarto Burnell guida la rimonta, ben supportato da Dowe e Bilan. La Leonessa arriva a un solo possesso di distanza, ma proprio sul più bello Shengelia chiude la porta e spezza l’inerzia ospite. (continua dopo la foto)

Nel finale Brescia si inceppa di nuovo, perdendo palloni pesanti. A quel punto Pajola e Taylor mettono le triple che valgono il colpo di grazia: la Virtus chiude 75-65 e si porta sul 2-0. Un vantaggio che sembra mettere abbastanza al sicuro le V Nere da eventuali sorprese, anche se nel basket non è mai scritta l’ultima parola.

Martedì si torna in campo al PalaLeonessa: Bologna avrà il primo di tre match point per chiudere la serie e cucirsi addosso lo scudetto. Brescia è avvisata: servirà un’impresa per riaprire i giochi. E probabilmente anche un’impresa non basterà, perché l’eventuale match point decisivo Bologna lo giocherà sul suo parquet che sembra inespugnabile.

Leggi anche: