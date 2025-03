A Marassi pareggio al cardiopalma per il Genoa contro un combattivo Empoli: Vasquez è l’uomo della salvezza

Genoa-Empoli 1-1, i rossoblu soffrono più del dovuto i toscani a Marassi e recuperano il pari solo nel finale grazie a Vasquez e a un’incertezza di Silvestri. Termina in parità la sfida di Marassi tra Genoa ed Empoli: un pari che rispecchia l’andamento di una gara combattuta, con un gol per tempo. Gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete del capitano Grassi al 36′, mentre il Genoa trova il pareggio nella ripresa con Vasquez all’81’, complice un clamoroso errore di Silvestri.

Le scelte iniziali

Qualche novità nelle formazioni iniziali:

Genoa : Vieira opta per il 4-2-3-1 con De Winter sulla destra al posto di Sabelli, mentre Masini e Frendrup agiscono a centrocampo. Sulla trequarti spazio a Zanoli, Messias e Miretti alle spalle di Pinamonti.

Empoli: D'Aversa sceglie il 3-4-2-1, con Esposito e Henderson a supporto dell'unica punta Colombo.

Grassi rompe il digiuno

Il primo tempo si accende soprattutto grazie a Messias, il più vivace dei rossoblù, che tenta più volte di impensierire la difesa toscana. L’Empoli risponde con Esposito e Gyasi, ma senza grande incisività. Il vantaggio arriva al 36′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone giunge a Grassi che, con un preciso destro, batte Leali. Un gol che spezza un digiuno lungo oltre 400 minuti in Serie A per i toscani.

Vasquez approfitta dell’errore di Silvestri

Nella ripresa, l’Empoli parte forte: al 48′ Maleh serve Pezzella, ma il suo cross non trova compagni liberi. Vieira prova a cambiare le carte in tavola, inserendo Cornet ed Ekhator per Zanoli e Miretti, ma deve fare i conti anche con l’infortunio di Bani, sostituito da Sabelli. L’Empoli continua a spingere e al 60′ sfiora il raddoppio con Esposito, fermato da un intervento decisivo di Vasquez.

Il Genoa si scuote solo al 76′ con una grande occasione per Cornet, che calcia alto sul secondo palo. La rete del pareggio arriva cinque minuti dopo: sugli sviluppi di un corner, Vasquez si gira e calcia, trovando la complicità di Silvestri che non trattiene il pallone, deviato leggermente anche da Kouame. Un pareggio rocambolesco, arrivato più per un errore che per una giocata costruita.

Un punto a testa che lascia l’amaro in bocca

Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce un 1-1 che non soddisfa appieno nessuna delle due squadre. Il Genoa ha faticato a costruire occasioni nitide, mentre l’Empoli può recriminare per non aver chiuso la partita dopo il vantaggio. Un punto che smuove leggermente la classifica, ma che lascia aperti molti interrogativi per il prosieguo della stagione.

