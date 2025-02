Home | A Bergamo contro la Dea Castro manda in orbita il Bologna: è semifinale di Coppa Italia dopo 26 anni

Atalanta-Bologna 0-1, a Bergamo contro la Dea Santiago Castro manda in orbita i rossoblu: è semifinale di Coppa Italia dopo 26 anni. Grande spettacolo al Gewiss Stadium, dove il Bologna supera l’Atalanta per 0-1 e si guadagna un posto in semifinale di Coppa Italia. A decidere il match è Santiago Castro, autore del gol vittoria all’80’, con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Lykogiannis.

Primo tempo: Atalanta sprecona, Skorupski attento

L’Atalanta parte meglio e si affida all’ispirazione di De Ketelaere, che crea più di un’occasione per i compagni e sfiora il gol. Ci provano Zappacosta, Ederson e Hien, ma senza fortuna.

Il Bologna perde subito per infortunio Odgaard, ma si rende pericoloso con Ndoye. Nonostante le occasioni, si va all’intervallo sullo 0-0.

Ripresa: assedio Atalanta, ma il Bologna colpisce

L’Atalanta riparte forte e sfiora il vantaggio in più occasioni, trovando però sulla sua strada un Skorupski in versione Superman. Il portiere polacco salva su Bellanova, Brescianini, Cuadrado e Daniel Maldini, all’esordio in maglia nerazzurra.

Dopo aver sofferto, il Bologna colpisce: Lykogiannis pennella una punizione perfetta, Castro anticipa Hien e insacca di testa, facendo esplodere i 1400 tifosi rossoblù presenti a Bergamo.

Nonostante i cambi, l’Atalanta non riesce a reagire e il Bologna difende il vantaggio fino al triplice fischio. La squadra di Vincenzo Italiano conquista così la semifinale, dove affronterà la vincente di Juventus-Empoli.

