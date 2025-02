Carlo Ancelotti può tornare in Italia: l’offerta clamorosa

Voci sempre più frequenti scuotono l’ambiente del calcio italiano. Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid, potrebbe tornare ad allenare nel nostro Paese, e con un ruolo di grande importanza e delicatezza. E l’indiscrezione viene direttamente dalla Spagna, il che rende la notizia ancora più “succosa”.

🟡🔴 I Friedkin cercano un allenatore di carisma ed esperienza internazionale per la panchina della #Roma e Carlo #Ancelotti è l’uomo che hanno scelto



🔥Secondo quanto raccolto da https://t.co/00c8BbJXXi, i proprietari del club giallorosso si stanno muovendo personalmente per… pic.twitter.com/GgyroZ27W6 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 4, 2025

I destini del Mister potrebbero tornare a incrociarsi con quelli di una squadra della Capitale. La Roma, infatti, sogna in grande. Dopo una stagione complessa e segnata da molti errori, il nome su cui i Friedkin vogliono puntare è proprio quello dell’allenatore emiliano, che grazie al suo eccezionale palmares potrebbe ridare entusiasmo alla tifoseria.

Secondo il quotidiano spagnolo As, il club giallorosso sarebbe pronto a fare un’offerta senza precedenti per convincere il tecnico del Real Madrid a tornare in Italia e guidare la squadra nella prossima stagione. Con Claudio Ranieri destinato a lasciare la panchina a fine campionato, la proprietà americana sta studiando un grande colpo per rilanciare il progetto Roma.

Ancelotti, già corteggiato in passato, rappresenterebbe una scelta di altissimo livello sia per il blasone che per la sua esperienza nei top club europei. Si parla di un’offerta faraonica, sia dal punto di vista economico che sportivo, per rendere il tecnico emiliano l’uomo simbolo della rinascita giallorossa.

Carlo Ancelotti e Roma, prudenza ma non chiusura

Interpellato sulle voci, Ancelotti ha voluto gettare acqua sul fuoco, ribadendo la sua volontà di proseguire con il Real Madrid: “Si parla molto di un mio possibile approdo alla Roma, ma io a Madrid sono felice e voglio restarci il più a lungo possibile. Ranieri è un amico e sta facendo bene, sono contento per lui”.

“Con la Roma ho un rapporto ottimo e i ricordi sono belli, ma tra il dire e il fare c’è tanta strada da fare. In questo momento non penso al futuro: ho due anni di contratto, ma gli accordi possono essere risolti o rinnovati“. Dichiarazioni di circostanza, che, però, a ben vedere non rappresentano una chiusura. La Roma ci crede e prepara l’assalto.

