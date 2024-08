Inter, dopo Taremi stop anche per Arnautovic e Zielinsky: la situazione

Zielinski infortunio. Ancora guai per l’Inter: dopo aver perso Taremi, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Piotr Zielinski e Marko Arnautovic. Il centrocampista e l’attaccante si sono infortunati durante il precampionato. Le loro condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. (Continua…)

Zielinski infortunio, si ferma anche Arnautovic nell’Inter

Dopo l’infortunio di Taremi, nell’Inter si fermano anche Piotr Zielinski e Marko Arnautovic. I due giocatori nerazzurri si sono fermati durante il precampionato. Quest’oggi si sono sottoposti ad accertamenti medici per valutare l’entità dei rispettivi infortuni accusati nel corso dell’ultima amichevole contro il Pisa.

In una nota, il club fa sapere: “Marko Arnautovic e Piotr Zielinski si sono sottoposti a esami clinici e strumentali questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante austriaco piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno. Per il centrocampista polacco risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima“. Per il centrocampista polacco uno stop dunque di 15/20 giorni. Zielinski salterà probabilmente la prima di campionato con il Genoa.