Calciomercato Inter ultime notizie, Il futuro di Valentin Carboni sembra essere all’Olympique Marsiglia. Il giovane trequartista argentino, ambito da De Zerbi, sembra dunque destinato a lasciare l’Inter. Il trasferimento potrebbe avvenire tramite un prestito oneroso di 4-5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro e un contro-riscatto a favore dei nerazzurri, garantendo loro il controllo sul giocatore. Il Monza, dove Carboni ha giocato la scorsa stagione, è stato escluso dai piani, nonostante cercasse di ottenere un altro prestito.

C’è poi il capitolo Correa, per cui negli ultimi giorni si era parlato di un possibile ritorno alla Lazio. L’attaccante argentino, di rientro da un prestito proprio al Marsiglia che ora punta Carboni, è in vendita ma finora non è arrivata nessuna offerta concreta. Il prestito non è possibile a meno di un’improbabile rinnovo contrattuale (è in scadenza nel 2025). Nelle ultime ore si è tornato a parlare di una possibile soluzione in Arabia, ma si attendono elementi più concreti. L’uscita dei due libererebbe risorse per tentare l’affondo su Gudmunsson, attaccante islandese in forza al Genoa da tempo obiettivo di mercato dei nerazzurri.