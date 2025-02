Zdenek Zeman ricoverato, mondo dello sport in apprensione: le sue condizioni

Il mondo dello sport è in apprensione per Zdenek Zeman. L’ex allenatore di Roma e Lazio è stato ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova attualmente in terapia intensiva neurologica. L’allenatore boemo, 77 anni, è stato accolto in ospedale in codice rosso, suscitando grande preoccupazione tra i suoi tifosi e nel mondo del calcio.

Da Zdenek Zeman a Silvio Baldini, il racconto del 2024 in casa Pescara https://t.co/Gcpa6GgaNX — PESCARA Sport 24 (@pescarasport24) January 1, 2025

La sua situazione, purtroppo, riaccende i riflettori su un quadro clinico già delicato. Zeman ha presentato segnali preoccupanti di disartria (difficoltà nel parlare) e ipostenia all’arto inferiore destro, sintomi che hanno fatto scattare l’allarme da parte della famiglia. Da alcuni giorni, l’allenatore aveva accusato una forte sindrome influenzale, che ha portato a un aggravamento della sua salute.

Questa mattina, dopo il peggioramento delle condizioni, è stato deciso il ricovero d’urgenza al Gemelli, dove sono già stati programmati ulteriori esami approfonditi nelle prossime ore per monitorare la situazione. Questo episodio si inserisce in un quadro clinico complesso, che già nel recente passato aveva visto il tecnico soffrire di importanti problemi di salute.

Mondo dello sport in ansia per Zeman

Lo scorso ottobre, infatti, Zeman era stato colpito da un attacco ischemico, mentre circa sei mesi prima era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara a causa di problemi legati al cuore. Nonostante la situazione sia seria, i medici che lo seguono al momento non ritengono che Zeman sia in pericolo di vita, anche se il suo stato rimane delicato.

L’annuncio del ricovero ha suscitato grande preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Zeman è una figura amata e rispettata in Italia, noto per la sua filosofia di gioco offensiva e la sua carriera che ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano.

In molti si augurano un rapido recupero e sperano che l’allenatore possa presto tornare a sorridere, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera. In questo momento difficile, il boemo riceve il sostegno di tutti coloro che lo hanno apprezzato non solo come allenatore, ma anche come uomo, con la speranza che possa superare anche questa prova difficile.

