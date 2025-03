Sono bastati pochi anni a Zambo Anguissa per diventare uno dei centrocampisti più forti e stimati della Serie A: sotto Antonio Conte, da sempre amante di questo tipo di giocatore, sta vivendo la sua miglior stagione realizzativa in questo 2024-2025. Ma la sua storia parte da molto lontano: precisamente dal Camerun, dove è nato e ha mosso i primi passi nel mondo del calcio; con pazienza, intelligenza e talento ha saputo imporsi a livello europeo. Attualmente in forza al Napoli, sembra che a lui siano interessate diverse squadre di Premier League, il campionato più competitivo al mondo.

Le origini e gli inizi in Camerun

Nato a Yaoundé, in Camerun, nel 1995, Zambo Anguissa manifesta sin da subito una passione smodata per il calcio e un grande talento nel praticarlo. Si fa notare nel Coton Sport Football Club de Garoua, una delle società più prestigiose del suo paese natale, e attira l’attenzione prima delle giovanili dello Stade Reims e poi di altre big del calcio francese. Tra queste c’è il Marsiglia, che lo acquista il 31 luglio del 2015.

Marsiglia e l’approdo in Premier League

L’Olympique Marsiglia è la prima grande vetrina per Zambo Anguissa: sotto la guida prima dell’istrionico Marcelo Bielsa e poi di Rudi Garcia, il centrocampista inizia infatti a mostrare tutto il suo potenziale. Nella sua ultima annata, in cui è un pezzo fondamentale della squadra francese, raggiunge la finale di Europa League, attirando molte attenzioni durante la campagna europea. In particolare, il suo stile di gioco conquista il Fulham, che lo fa approdare in Premier League.

Complice la retrocessione della squadra, arriva per lui una breve ma molto significativa parentesi al Villarreal: il contatto con la Spagna gli fa affinare ulteriormente le capacità. Torna poi al Fulham per un anno prima di essere acquistato dal Napoli di Luciano Spalletti.

L’arrivo a Napoli e la consacrazione

Nel Napoli, Anguissa forma un trio di centrocampo incredibilmente funzionale insieme a Lobotka e Zielinski: Spalletti intuisce le potenzialità del camerunense e come adattarle perfettamente al suo 4-3-3: Zambo diventa un tassello imprescindibile della squadra che dominerà il campionato 2022-2023 vincendo poi lo scudetto. È il primo della carriera di Anguissa e il terzo della storia del Napoli.

Zambo Anguissa con la Nazionale del Camerun

Anguissa entra nel giro dei Leoni Indomabili nel 2017, disputando le amichevoli contro la Tunisia – in cui parte titolare – e la Guinea. Dopo alcuni mesi viene convocato per la Confederations Cup, dove segna anche il suo primo gol con la maglia della Nazionale; prende poi parte alla Coppa D’Africa 2019, dove i suoi arrivano sino agli ottavi di finale, e alla Coppa D’Africa 2021, che regala al Camerun arriva terzo.

La chiamata più importante sino a questo momento arriva però nel 2022, quando il CT Rigobert Song lo include nella rosa che andrà ai Mondiali in Qatar: il Camerun viene eliminato ai gironi, ma lui disputa tutte e tre le partite da titolare, a testimonianza del suo ruolo prominente.

Caratteristiche tecniche e stile di gioco

Centrocampista completo, Anguissa unisce la potenza fisica generata da un corpo imponente a una rara intelligenza tattica. Gioca sopratutto davanti alla difesa, riuscendo a dare il meglio di sè quando è affiancato da un regista, ma può giocare anche come mezz’ala grazie alla sua corsa notevole e alla buona tecnica.

Erede della grande tradizione del centrocampista africano, Anguissa è stato influenzato da alcuni nomi illustri come Yaya Tourè e N’golo Kantè. Le sua capacità, che lo rendono un ottimo centrocampista box-to-box dotato di grande forza fisica lo rendono simile a un altro profilo che in Italia conosciamo bene, quello di Franck Kessié.

Curiosità e aneddoti su Zambo Anguissa

Per chiudere questo ritratto su Zambo Anguissa, ecco un piccolo elenco di aneddoti e curiosità sul centrocampista del Camerun che potrebbero esservi sfuggite:

Il nome completo . Il suo nome completo è André-Frank Zambo Anguissa, ma in campo è conosciuto semplicemente come Zambo o Anguissa.

. Il suo nome completo è André-Frank Zambo Anguissa, ma in campo è conosciuto semplicemente come Zambo o Anguissa. Lingue parlate . Parla tre lingue: francese, inglese e italiano, che ha imparato con grande impegno. Inoltre, si è adattato rapidamente alla cultura napoletana.

. Parla tre lingue: francese, inglese e italiano, che ha imparato con grande impegno. Inoltre, si è adattato rapidamente alla cultura napoletana. Un giocatore da videogame . Molti tifosi lo conoscevano prima dell’arrivo in Serie A per le sue statistiche elevate nei giochi come FIFA e Football Manager, dove è considerato un mediano top da prendere in ogni squadra.

. Molti tifosi lo conoscevano prima dell’arrivo in Serie A per le sue statistiche elevate nei giochi come FIFA e Football Manager, dove è considerato un mediano top da prendere in ogni squadra. Un idolo silenzioso . È un personaggio molto riservato, parla poco con i media; in compenso, è molto amato nello spogliatoio. I compagni lo descrivono come “essenziale e sempre presente”.

. È un personaggio molto riservato, parla poco con i media; in compenso, è molto amato nello spogliatoio. I compagni lo descrivono come “essenziale e sempre presente”. Il debutto al Napoli? Una sorpresa . All’arrivo a Napoli nel 2021 molti tifosi erano scettici, dato il suo non eccelso curriculum. Sono bastate due partite per renderlo insostituibile in campo e nel cuore dei sostenitori del Napoli.

. All’arrivo a Napoli nel 2021 molti tifosi erano scettici, dato il suo non eccelso curriculum. Sono bastate due partite per renderlo insostituibile in campo e nel cuore dei sostenitori del Napoli. Appassionato di moda . Ama lo stile e vestirsi al passo con le tendenze: sui social spesso pubblica outfit eleganti e casual chic.

. Ama lo stile e vestirsi al passo con le tendenze: sui social spesso pubblica outfit eleganti e casual chic. Simbolo di un calcio africano moderno. È considerato un punto di riferimento per i giovani camerunesi che sognano l’Europa. Molti lo indicano come esempio per dedizione e umiltà e un esempio da seguire.

