Zalewski al Galatasaray: la Roma ha deciso, il giocatore ancora no

Zalewski al Galatasaray, secondo fonti vicine al club, l’accordo tra la Roma e la squadra di Istanbul per il giovane esterno polacco sembra essere imminente. I due club sono sul punto di raggiungere un accordo, in attesa dell’approvazione finale da parte del giocatore che sta ancora valutando la situazione. Nel frattempo, il Galatasaray sta esplorando altre opzioni, tra cui Pellegrini, Mario Rui e Ballo Toure. Si prevede che oggi il giocatore polacco scioglierà gli ultimi dubbi.

Francesco Totti, intervistato da Sky Sport, a proposito del possibile trasferimento di Zalewski al Gala ha commentato: “Come mi sentirei nel vederlo in Turchia? Per me la risposta è semplice: è necessario essere chiari. Quando si esce allo scoperto e si dice la verità, le cose diventano più semplici per tutti. Nascondere ciò che accade a Trigoria rende le cose più complicate, sia per chi lavora lì che per i tifosi che sperano in una grande stagione per la Roma. Dobbiamo essere obiettivi, i tifosi della Roma lo vogliono.”

A giugno, Zalewski aveva dichiarato al Corriere dello Sport: “Per quanto riguarda il futuro, è ancora da discutere. Le decisioni vengono prese insieme. Dobbiamo chiarire molte cose. Ci sono molti aspetti da considerare nel mercato, nel trasferimento o nella scelta di rimanere. Non so come andrà a finire. Dobbiamo sentire cosa dice la Roma, cosa pensano loro. Dobbiamo decidere se continuare insieme o prendere strade diverse.”