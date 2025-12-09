Xabi Alonso in bilico al Real Madrid: domani il City decide il futuro

Il Real Madrid vive giorni di tensione dopo la sconfitta interna contro il Celta e una serie di risultati al di sotto delle attese. La panchina di Xabi Alonso è in bilico, con l’imminente sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola che assume un peso decisivo non solo per i tre punti, ma anche per il futuro dell’allenatore spagnolo.

In conferenza stampa, Alonso ha cercato di mantenere la calma: “Questa è una squadra e siamo tutti sulla stessa barca. Quando alleni il Real Madrid devi essere pronto a vivere queste situazioni con calma e responsabilità. Il Celta è alle spalle, oggi c’è solo il City. Nel calcio le cose possono cambiare rapidamente”.

Il tecnico ha sottolineato il suo focus esclusivo sulla partita di domani: “Il mio focus è sul campo, sul City. Siamo mentalmente preparati per affrontare tutto ciò che ci aspetta. La squadra è unita e convinta di poter vincere. Per riuscirci, dovremo giocare una buona partita, con buon ritmo e alta intensità”.

Alle domande sulle voci di esonero, Alonso ha risposto con decisione, confermando il sostegno della squadra: “Sì, la squadra è con me“. Domani sera a Madrid, dunque, il risultato sul campo sarà fondamentale per decidere il destino del tecnico spagnolo sulla panchina dei Blancos.

