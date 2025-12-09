Napoli-Lucca, addio già a gennaio? Milan e Roma alla finestra

Il mercato di gennaio potrebbe riservare sorprese in casa Napoli, con Lorenzo Lucca protagonista di un possibile addio a pochi mesi dal suo arrivo. Il centravanti classe 2000 era arrivato in estate dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto per circa 30 milioni di euro, destinato a fare da vice a Romelu Lukaku.

Il grave infortunio del belga aveva aperto le porte a un maggiore utilizzo dell’ex Udinese, ma l’arrivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United ha cambiato gli equilibri. Con Lukaku ancora ai box per diversi mesi, Lucca ha totalizzato poco più di 500 minuti tra tutte le competizioni, siglando soltanto due gol.

Un rendimento insufficiente per convincere Conte a ridurre il minutaggio dei due big, e che ha fatto perdere al centravanti anche l’opportunità di tornare in nazionale. La domanda ora è inevitabile: con Big Rom vicino al rientro, quanto spazio troverà Lucca nel Napoli?

Il rischio di una partenza precoce per Lucca cresce di giorno in giorno. La Roma è una delle squadre interessate: i giallorossi stanno valutando un cambio anticipato nel reparto offensivo, con Joshua Zirkzee in prima fila, ma Lucca potrebbe rientrare nei piani di Gasperini alle condizioni giuste.

Non è da meno il Milan, che già in estate aveva sondato il terreno prima del suo passaggio a Napoli. Il club rossonero apprezza il profilo del 25enne e, qualora il Napoli fosse disponibile a un prestito, potrebbe muoversi concretamente per assicurarsi l’attaccante.

La sensazione è che Lucca possa diventare protagonista di un gennaio movimentato, tra necessità di spazio e club di vertice interessati. Il futuro dell’ex Udinese resta dunque tutto da scrivere.

