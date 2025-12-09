Milan, allarme Leao: infortunio muscolare e Supercoppa a rischio

Serata in chiaroscuro per il Milan all’Olimpico Grande Torino. Alla mezz’ora del primo tempo, Rafael Leao è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare alla gamba destra dopo una conclusione verso la porta di Israel. Il portoghese si è subito toccato l’inguine e ha capito di non poter continuare, lasciando spazio al grande ex di serata Samuele Ricci.

L’attaccante ha provato a rimanere in campo per qualche secondo, ma il fastidio agli adduttori lo ha bloccato definitivamente. Le sensazioni non sono positive e la preoccupazione è evidente nello staff medico rossonero.

La domanda ora è una sola: quanto starà fuori Leao? Il Milan affronterà il Sassuolo domenica 14 e poi, giovedì 18, il Napoli in Supercoppa Italiana, semifinale che diventa improvvisamente un’incognita. Gli esami sono previsti per domani e solo allora si capirà l’entità dello stop.

In panchina, il vice di Allegri, Landucci, ha scelto di non sbilanciarsi: “Rafa ha avvertito un fastidio agli adduttori”. Una frase che lascia tutto aperto, ma che non tranquillizza. Per il Milan è un allarme vero: senza Leao, il reparto offensivo cambia completamente volto.

