Lazio, Sarri attende rinforzi: Ilic e altri due colpi in vista

La Lazio si prepara al mercato di gennaio con un’attenzione particolare alle richieste di Maurizio Sarri. Dopo le parole criptiche del presidente Lotito, il tecnico ha chiarito che servono rinforzi concreti: non basta non indebolire la squadra, bisogna migliorarla.

Tavares, occasione sprecata: contro il Bologna una partita che può segnare il suo addio alla Lazi



Nuno Tavares spreca la grande chance da titolare contro il Bologna: Sarri lo sostituisce all’intervallo e ora la cessione a gennaiohttps://t.co/t7UKd9t2VO — Vittorio Campanile (@VittorioCampa) December 9, 2025

Secondo il piano delineato da Sarri, le priorità riguardano tre ruoli chiave: una mezzala, un regista e un vice Zaccagni. Tra i nomi caldi c’è Ilic del Torino per la mezzala, mentre sul regista la Lazio valuta le opzioni interne con Cataldi e Rovella pronti a rientrare a gennaio.

Il vice Zaccagni resta un’esigenza urgente, così come l’inserimento di un centravanti, che arriverà solo in caso di cessione di Castellanos, con il prezzo fissato da Lotito che può complicare l’operazione.

Sul fronte difensivo, il tecnico ha segnalato un buco a sinistra, con Tavares deludente e Pellegrini alterno. A destra, Marusic è in bilico e valuta offerte da Napoli, Juventus e Besiktas, mentre Lazzari potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

Anche Hysaj è in scadenza a giugno e non rientra nei piani. Sarri punta a trattenere le colonne della squadra, come Basic e Marusic, per evitare un mercato invernale costoso: sostituire giocatori di esperienza significherebbe investire dai 15 ai 20 milioni.

Il presidente Lotito, in attesa del verdetto dell’Authority sui conti previsto il 16 dicembre, dovrà decidere come muoversi. L’obiettivo è creare una base solida di 7-8 giocatori su cui costruire la prossima stagione, integrando 2-3 colpi di qualità in inverno.

Senza rinnovi e conferme, il rischio è di ridurre drasticamente il numero di elementi chiave disponibili. Sarri osserva e attende: il mercato di gennaio sarà cruciale per definire il futuro della Lazio e la competitività della squadra nella seconda parte di stagione.

Leggi anche: