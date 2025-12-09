Roma, Massara al lavoro per il centravanti: tre nomi in pole

A Trigoria, mentre l’albero di Natale è già illuminato, il direttore sportivo Tiago Massara concentra gli sforzi sul mercato per consegnare a Gasperini un centravanti entro gennaio. La rosa giallorossa ha bisogno di gol e il diesse lavora su più fronti per trovare il profilo giusto.

La prima scelta della Roma è Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese entusiasma Gasperini, ma l’operazione è complessa: il Manchester United non è propenso a un prestito secco e gli agenti chiedono commissioni importanti. Massara però sa che Zirkzee gradirebbe trasferirsi a Roma e punta a trovare la formula giusta: qualche milione per il prestito potrebbe convincere i Red Devils a cedere il giocatore. L’obiettivo è regalare al tecnico giallorosso un colpo di qualità già a gennaio.

Se Zirkzee restasse difficile, il piano B porta a Fabio Silva, in uscita dal Borussia Dortmund. Il portoghese ha raccolto pochissimi minuti in questa stagione e valuta un cambiamento: la Roma potrebbe offrirgli un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions. Silva è considerato da Gasperini un jolly prezioso, capace di giocare da centravanti o trequartista.

Oltre ai due candidati principali, la Roma monitora Yuri Alberto del Corinthians, disponibile a circa 30 milioni di euro, e altre piste come Kalimuendo, Tel, Arevalo ed El Mala. L’obiettivo di Massara è chiaro: consegnare a Gasperini un attaccante che possa trasformare l’attacco giallorosso e dare slancio al club nel 2026.

Il mercato di gennaio si preannuncia intenso a Trigoria, con Massara pronto a lavorare su più fronti per soddisfare le esigenze di Gasperini e rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione.

Leggi anche: