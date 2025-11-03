WTA Finals, Paolini ed Errani Ko: sarà decisivo il terzo incontro

Sconfitta che non ci voleva per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals di Riad, dove le due azzurre hanno ceduto in due set (6-3 6-4) alla coppia formata dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko. Una partita complicata fin dall’inizio, dominata dal ritmo e dalla varietà di colpi delle avversarie, tra le più forti e imprevedibili del circuito.

Errani e Paolini hanno commesso troppi errori nei momenti chiave e non sono riuscite a trovare contromisure efficaci contro le accelerazioni della Ostapenko e le invenzioni della Hsieh, abilissima nel gioco di volo.

La stanchezza si è fatta sentire soprattutto per la toscana, in campo per il terzo giorno consecutivo dopo la sfida persa in singolare con la Sabalenka, e la coppia italiana non è mai riuscita davvero a cambiare l’inerzia del match.

La sconfitta complica la corsa verso le semifinali: Errani e Paolini restano a una vittoria, mentre Hsieh e Ostapenko volano a due successi. Il prossimo incontro, contro il duo Kudermetova-Mertens, ancora ferme a quota zero, diventa decisivo per sperare nella qualificazione.

Anche la coppia Muhammad-Schuurs è ancora a secco di vittorie: il quadro resta dunque aperto, ma per le azzurre non ci sono più margini di errore. A Riad serviranno determinazione e lucidità, perché il margine per restare tra le migliori quattro del torneo si è ormai ridotto al minimo.

