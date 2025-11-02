Troppa Sabalenka per Jasmine Paolini: la toscana si arrende al debutto nelle WTA Finals 2025

Jasmine Paolini, reduce dal successo in doppio con Sara Errani, ha esordito nel tabellone singolare delle WTA Finals di Riad contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. La tennista toscana ha subito una sconfitta netta con il risultato di 6-3, 6-0, in una partita durata poco più di un’ora.

[WTA Finals 🇸🇦]



Aryna Sabalenka 🇧🇾 (WTA 1) démarre sans problème son tournoi en s'imposant face à Jasmine Paolini 🇮🇹 (WTA 8).



Inizio in salita contro la potenza di Aryna Sabalenka

Il match si è aperto con una rapida dimostrazione di forza da parte della bielorussa. Dopo aver ottenuto il break nel secondo game, approfittando di alcuni errori di diritto di Paolini, Sabalenka ha imposto un ritmo elevato. Nonostante una pronta reazione della giocatrice italiana, che ha conquistato un controbreak grazie a soluzioni aggressive, la superiorità della leader del ranking si è fatta sentire in ogni aspetto del gioco.

Sabalenka impone il dominio e chiude il match

Nel momento decisivo del primo set, sul 5-3, Sabalenka ha realizzato quattro ace consecutivi, chiudendo il parziale con sicurezza. Nella seconda frazione, la numero uno mondiale ha continuato a dominare sia al servizio sia in risposta, concedendo pochissimo spazio a Paolini. La toscana ha tentato di restare agganciata nel punteggio, ma la pressione avversaria ha causato ulteriori errori, permettendo a Sabalenka di chiudere sul 6-0 con un diritto vincente in cross sul match point.

Prossimi impegni per Paolini e conferme per Sabalenka

Nonostante la sconfitta al debutto, Jasmine Paolini ha mostrato determinazione nei primi game e avrà ora l’opportunità di riscattarsi nelle prossime sfide del Group Steffi Graf contro Jessica Pegula e Maria Sakkari. Aryna Sabalenka conferma invece il proprio status di favorita per il titolo di maestra WTA 2025, inviando un chiaro segnale a tutte le rivali del circuito.

