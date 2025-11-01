Sinner travolge Zverev e vola in finale al Masters 1000 di Parigi

Una prestazione dominante e un punteggio che parla da solo: 6-0 6-1 in appena un’ora di gioco. Così Jannik Sinner ha conquistato la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, demolendo Alexander Zverev in una delle partite più unilaterali della stagione.L’altoatesino, in pieno controllo dall’inizio alla fine, ha lasciato all’avversario soltanto un game, confermando il suo stato di forma e la straordinaria solidità che lo ha accompagnato negli ultimi mesi. Per lui ora la finale contro Felix Auger-Aliassime, con la possibilità di tornare numero 1 del mondo nel ranking ATP.
Il tracollo di Zverev
Il match è durato poco più di un’ora, ma il divario è apparso chiaro sin dai primi scambi. Zverev, reduce dalla battaglia con Medvedev, è sceso in campo visibilmente affaticato e privo della consueta esplosività. Il tedesco ha faticato a trovare ritmo e profondità, mentre Sinner ha imposto il proprio gioco con aggressività e precisione chirurgica.
Dopo la prima di servizio, Zverev non è mai riuscito a costruire alternative, subendo la pressione costante dell’azzurro che ha dominato ogni scambio da fondo campo con colpi puliti e profondi. L’atteggiamento del tedesco, quasi rassegnato, ha reso la cronaca del match un esercizio superfluo: Sinner ha dettato legge punto dopo punto, con una maturità da campione vero.
Verso la finale e il sogno numero 1
Con questa vittoria, Jannik Sinner centra la sua seconda finale consecutiva dopo Vienna e conferma un percorso di crescita impressionante. Domani affronterà Auger-Aliassime, reduce da un ottimo torneo, in un match che potrebbe riportarlo in vetta al ranking mondiale.
Per Sinner, la sfida di Parigi non è solo una finale, ma un passo decisivo verso la storia del tennis italiano.
